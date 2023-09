Protection de l’environnement : L’association Bankuy Vert tient le pari de la 3e édition de « un ménage un plant » à Dédougou 

publicite

Poussée par son slogan ‘’Au-delà des mots, impactons’’, l’association Bankuy vert a tenu la troisième édition de ‘’un ménage un plant’’ ce samedi 16 septembre 2023 sur le site de la salle de spectacle de Dédougou. Associant les enfants comme cibles principales à la mise en œuvre de cette activité, ce sont plus de 210 plants qui ont été distribués aux bénéficiaires au cours de la cérémonie officielle de cette édition en présence des parents d’élèves et des partenaires techniques et financiers.

‘’Un ménage, un plant’’, c’est le titre du projet porté par l’association Bankuy vert, un réseau de jeunes Burkinabè engagés et passionnés pour les problématiques de l’éducation, la santé, et l’environnement dans la région de la Boucle du Mouhoun. Le lancement officiel de la cérémonie de remise des plants, ce samedi 16 septembre 2023 s’est tenue en présence d’environ 500 enfants issus des ménages bénéficiaires de la ville de Dédougou.

Avant de dérouler le chronogramme des activités de cette troisième édition, le coordonnateur de Bankuy vert, Lamoussa Aristide Kondé a adressé la chaleureuse bienvenue aux participants.

« Je souhaite la bienvenue aux enfants pour qui nous sommes là, car ce sont eux l’avenir de notre pays. Je souhaite aussi la bienvenue aux parents qui sont avec nous aujourd’hui. Je salue l’engagement de tous à soutenir cette activité que les enfants vont vivre », a déclaré le coordonnateur.

Ils étaient là ces enfants au premier plan qui ont été identifiés par l’équipe de Bankuy vert pour être les bénéficiaires directs de ce projet. A leur endroit, monsieur Toumani Sale Issoufou, représentant de save the children, partenaire financier dudit projet a donné des conseils aux enfants.

« Pour nous, les enfants doivent être mis en avant dans la protection de l’environnement. Chers enfants, je vous encourage à aller à l’école, à respecter vos parents, à vous respecter, à vous engager dans le développement de votre pays et je vous demande enfin d’être des ambassadeurs dans le cadre de la protection de l’environnement » a conseillé Monsieur Toumani.

Après les allocutions, place a été faite à une séance de formation sur la technique de plantation d’un plant par l’équipe technique du projet avec à sa tête le coordonnateur, Aristide Lamoussa Kondé.

De la préparation du trou devant recevoir le plant, à la préparation du composte organique et la technique de plantation de l’arbre, toutes les étapes ont été explicitées par l’équipe de Bankuy vert.

« Les enfants, pour bien planter un arbre, il faut creuser un trou d’une circonférence de 60cm et d’une profondeur de 60cm. Avant de poser la pépinière dans le trou, il faut déchirer la protection par le bas en coupant la vieille racine. Enfin, il faut enlever la protection en coupant par le coté avant de déposer dans le trou bien préparer » a expliqué le coordonnateur.

Après cette session pratique, Erica DEMBELE, et KONE Maguire, deux enfants issus des clubs de Bankuy vert ont été invités pour démontrer devant leurs camarades en simulant une plantation d’arbre dans un pot préparer à cet effet. Après cette séance, les deux enfants tous les deux heureux ont reçu symboliquement leur plant selon leur choix.

« Je suis contente de recevoir mon plant. Après la cérémonie, je vais aller planter mon oranger que je vais bien entretenir. Je souhaite être parmi les meilleurs enfants qui vont respecter les consignes enseignées ici pour que mon arbre grandisse », a dit Erica Dembélé, élève en classe de 3ème au collège Saint Gabriel de Dédougou.

Pour rappel, la troisième édition ‘un ménage, un plant’’ a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du Sida-CSCO, un projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile sur les droits des enfants et des jeunes filles, lancé en 2022.

Ce projet qui couvre les régions du centre, du centre-nord, du nord et de la Boucle du Mouhoun est initié par le partenaire Save the children et financé par la coopération suédoise à hauteur de 3,5 millions de dollars. Ce partenariat est salué par le coordonnateur de Bankuy vert qui est satisfait de l’intervention du partenaire financier et surtout de l’intérêt des enfants qui ont adhérés aux projets.

« Nos équipes de suivi ont identifié 210 enfants pour cette édition qui ont eux-mêmes choisis les plants qu’ils aiment. Selon le bilan depuis la phase pilote en 2020, ce sont plus de 1000 ménages dans la région de la Boucle du Mouhoun qui ont reçus des plants et environ 500 enfants initiés et sensibilisés sur l’entretien et la plantation des arbres », a affirmé monsieur Kondé Lamoussa Aristide.

Au terme de la cérémonie de remise des plants, composés d’une dizaine de variétés d’arbres fruitiers, les enfants bénéficiaires ont été invités à bien entretenir leur plant avec le soutien des parents. Rendez-vous est pris pour la quatrième édition en 2024.

