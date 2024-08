Organisation du Hadj 2024 : Le comité de suivi note un bilan satisfaisant, malgré quelques défis à relever

publicite

Le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque a fait le bilan de l’organisation du Hadj 2024 ce samedi 10 août à Ouagadougou. Selon le comité, dans l’ensemble, le pèlerinage 2024, s’est bien déroulé.

Création d’un cadre de concertation, élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de gestion de l’étape de Mina et Arafat et de retour pour La Mecque, respect par le transporteur aérien de son programme de vol, concertation permanente avec les agences de voyages et de tourisme, respect du calendrier du Hadj 2024, sont entre autres les acquis soulignés par le comité de suivi du pèlerinage à La Mecque et partagés avec la presse ce samedi 10 août 2024 à Ouagadougou.

Selon le président du comité de suivi, Mamadou Sidibé, en dépit de ces acquis qui ont permis une nette amélioration des conditions d’organisation du hadj 2024, des défis restent à relever comme la résolution de la contrainte d’espace à Mina avec la forte concentration des pèlerins en ces lieux.

À titre illustratif, il a cité « la poursuite de la lutte contre les pèlerins clandestins, la lutte contre la présence des produits cosmétiques éclaircissants et les colas dans les colis en soute de l’avion, la prise en compte de l’état de santé dans le processus de recrutement des pèlerins ».

« A Médine, à la Mecque, à Mina tout comme à Arafat, nous avons été avec les pèlerins pour vivre leurs conditions de séjour et de rechercher de façon concertée avec les agences de voyages et de tourisme et les prestataires de services saoudiens, à chaque fois que de besoin, les solutions aux difficultés rencontrées », a confié Mamadou Sidibé. Le pèlerinage 2024 a enregistré 34 vols avec 17 aller et 17 retour.

Le premier vol aller a eu lieu le 23 mai 2024 et le dernier 8 juin 2024. Le premier vol retour le 26 juin et le dernier 12 juillet 2024. Le Burkina Faso a enregistré environ 8100 pèlerins qui ont effectué le pèlerinage 2024 et a enregistré également 11 pertes en vie humaine. La commission santé du pèlerinage affirme qu’elle a enregistré 9081 patients avec 110 cas graves suivis de 32 évacuations au niveau des structures des santé saoudiennes.

Selon le médecin traitant du comité de suivi, Lassina Konaté, « on a eu 6 morts subites, 2 décédés à Médine et 4 à la Mecque ». Selon Mamadou Sidibé, leur concertation permanente avec les agences de voyages, le respect du calendrier du hadj 2024, ont valu au Burkina Faso d’être nominé au prix des meilleurs pays organisateurs du Hadj dénommé « Labitton awards » qui veut dire le prix de l’ambition.

Pour les Hadj à venir, le président du comité de suivi a souligné la prise en compte de l’état de santé dans le processus de recrutement des pèlerins.

Saly OUATTARA

Burkina 24

