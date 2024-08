Lutte contre la contrebande : Une quantité importante de cigarettes incinérée par les autorités compétentes à Léo

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les autorités judiciaires et administratives de la province de la Sissili ont procédé à la destruction d’une importante quantité de cigarettes, d’une valeur marchande estimée à 139 millions de FCFA, ce samedi 10 août 2024, à Léo, chef-lieu de la province de la Sissili.

La suite après cette publicité

Il s’agit précisément de 430 cartons de cigarettes soit 215 000 paquets provenant de la contrebande saisis par les forces combattantes dans la province de la Sissili.

«Cette importante saisie a été réalisée grâce à la vigilance et aux efforts conjugués des éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Léo et des VDP qui, grâce à leur vigilance ont pu intercepter ces marchandises. Et les mises en cause ont été interpellées sur la base de nos instructions», a indiqué Ahmed Ouattara, procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Léo.

Il a fait savoir qu’une enquête a été ouverte par la gendarmerie territoriale de Léo qui a permis de déférer les auteurs au parquet. «Et sur la base des textes de lois qui répriment de tels comportements, nous les avons poursuivis pour diverses infractions.

Ils ont été présentés au tribunal par décision en date du 13 juin 2024, ils ont été déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et le produit du délit qui constitue la cigarette, la destruction a été ordonnée par le tribunal, ce qui justifie notre présence en ce lieu, ce matin », a-t-il renseigné.

Par ailleurs, le procureur du Faso près de tribunal de grande instance de Léo a affirmé leur volonté de traquer tous ceux qui s’adonnent à la contrebande. «Que les auteurs sachent que le sort qui attend leurs marchandises c’est purement et simplement la destruction», a-t-il prévenu.

Le Haut-commissaire de la province de la Sissili, Isaac Sia Tewendé a, pour sa part, laissé entendre que l’incinération de ces cigarettes est une victoire pour eux en ce sens qu’ils sont parvenus à mettre la main sur ces produits de la contrebande.

«Comme vous le savez, nous sommes au niveau de la frontière et la frontière est un peu poreuse, si bien que les produits que nous recevons ou qui passent peuvent nuire à la santé des populations. Vous savez aussi bien que la cigarette même est déconseillée dans la vie d’un être humain. Et nous pensons que cela va interpeller tous ceux-là qui sont consommateurs de cigarette pour pouvoir vraiment aller vers des choix », a-t-il conseillé.

Enfin, le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Léo a lancé un appel aux consommateurs qui, selon lui, sont en quelque sorte complices. «Il faut que les consommateurs sachent qu’ils se rendent complices d’un vaste réseau de trafic international qui constitue un terreau fertile pour le financement de divers types d’infractions en lien par exemple avec le terrorisme», a-t-il interpellé.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite