Lutte contre la criminalité urbaine : Un réseau de malfrats démantelé par la Police Nationale à Dano

Le Commissariat Central de Police de la ville de Dano, dans le cadre de la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes dans la localité, a mis hors d’état de nuire un groupe de présumés délinquants dans la ville de Dano. Ces individus s’illustraient dans plusieurs actes criminels, notamment les agressions à main armée, le vol et le recel d’engins à deux et trois roues, ainsi que la fraude dans ladite ville et ses environs.

Les membres de ce réseau avaient un mode opératoire bien structuré. Dans certaines localités comme Guégueré, Koper, Hamélé, Bolembar, Gnipièr et Djikologo, ils opéraient en cagoule, identifiant et suivant leurs cibles avant de les attaquer dans des zones peu fréquentées. Les jours de marché à Dano, ils agissaient à visage découvert, ciblant les engins mal stationnés en dehors des parkings. Les téléphones arrachés étaient écoulés sur place tandis que les motocyclettes volées étaient convoyées vers un pays voisin.

Grâce à la collaboration des populations, les investigations menées ont permis d’appréhender cinq (05) membres du gang et saisir plusieurs objets parmi lesquels un tricycle, plus d’une dizaine de motos et une machine de lavage de motos.

La Police Nationale salue la franche collaboration des populations qui ont joué un rôle déterminant dans l’atteinte de ce résultat. Elle les exhorte par ailleurs à poursuivre cette dynamique de collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité et à toujours dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale