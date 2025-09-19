155 accidents en 3 mois à Kaya : L’ONASER monte au créneau et sensibilise

publicite

L’Office National de la Sécurité Routière (ONASER) et l’association « Zéro Goutte de Sang sur la route » sont en campagne de sensibilisation à la sécurité routière dans la ville de Kaya, dans le cadre de la 9ème édition de la Semaine de la Sécurité Routière. L’initiative, qui se déroule du 16 au 23 septembre 2025, vise à inverser la tendance alarmante des accidents de la circulation.

Le port du casque, souvent négligé dans la cité, est au cœur de cette campagne engagée dans le cadre des activités de la 9ème édition de la Semaine de la Sécurité Routière.

Des équipes de l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER) et de ses partenaires, postées aux principaux carrefours dans la ville de Kaya comme ailleurs, rappellent inlassablement les règles de base dont, le port du casque, de la ceinture de sécurité, le respect des limitations de vitesse etc.

L’objectif est d’inciter à un changement de comportement, au vu des statistiques locales. Le Lieutenant de Police Pascal Ouédraogo, chef de la voie publique et de la police secours au commissariat central de Kaya, a souligné l’importance de cette action dans ce sens.

« Notre mission s’inscrit dans le cadre de la 9ème édition de la Semaine de la Sécurité Routière lancée par le ministre. Nous sommes à Kaya pour apporter notre contribution en matière de sécurité routière, notamment sur le port obligatoire du casque, le respect du code de la route, la surcharge et le surnombre», a-t-il rappelé.

Les chiffres témoignent de la gravité de la situation dans la ville de Kaya. Selon le Lieutenant Ouédraogo, le premier trimestre de 2025 a enregistré 155 accidents, dont 6 mortels, dans la ville. Une légère baisse a été observée au deuxième trimestre avec 135 cas d’accidents et 4 décès. Il a ajouté que pour les mois de juillet et août, 33 accidents et 2 décès ont déjà été répertoriés.

Il a appelé donc à la responsabilité de tous. « C’est l’engagement de toute la population. Si chacun se dit qu’il est responsable de la sécurité routière, nous allons minimiser au maximum les cas d’accidents», a-t-il lancé.

Pour Issoufou Guira, point focal de l’association « Zéro Goutte de Sang sur la route », la situation est d’autant plus préoccupante que la ville accueille un grand nombre de personnes déplacées internes (PDI), dont beaucoup ne sont pas familiarisées avec la circulation urbaine. « La situation est un peu compliquée. Les chiffres sont alarmants, cela nous interpelle», a-t-il dit.

Malgré le non-respect des règles, la campagne de sensibilisation est accueillie positivement par les usagers de la route. Nombre d’entre eux se sont dits prêts à relayer le message et à adopter de meilleurs comportements. Une large majorité s’est par ailleurs montrée favorable à la loi sur le port obligatoire du casque.

