Ziniaré : L’ONASER et l’association «Zéro Goutte de Sang sur la route» en campagne de sensibilisation

Dans le cadre de la 9e édition de la Semaine de la sécurité routière, qui se tient du 16 au 23 septembre 2025, l’Office National de la Sécurité Routière (ONASER) a lancé une campagne de sensibilisation à Ziniaré.

Ce jeudi 18 septembre 2025, des agents de l’ONASER et des membres de l’association «Zéro Goutte de Sang sur la route» ont été déployés aux carrefours majeurs de la ville de Ziniaré, notamment aux carrefours Naaba Oubri, OTAM et Bon Samaritain.

La mission n’est pas la répression. Elle visait avant tout à éduquer et à dialoguer avec les conducteurs. Ils ont rappelé les règles fondamentales aux usagers. Le port du casque pour les motocyclistes, la ceinture de sécurité pour les automobilistes, le respect des feux tricolores et la limitation de la vitesse sont enseignés.

L’initiative a été accueillie avec satisfaction par la population. Les conducteurs, bien que souvent pris au dépourvu, ont apprécié l’approche pédagogique des agents.

«C’est une très bonne initiative. Il est important que l’ONASER ne se contente pas de sanctionner. La sensibilisation nous aide à comprendre pourquoi ces règles sont importantes pour notre sécurité, et celle des autres », a exprimé Zohinga Michelle.

Le Capitaine de Police Toni G. I. Maurice, chef de la Brigade régionale de la prévention routière de la région d’Oubri, a souligné l’efficacité de cette campagne de proximité.

« Nous sommes sortis pour une sensibilisation des usagers, pour les encourager à adopter un bon comportement sur la route», a-t-il dit.

Depuis les premières éditions de cette semaine de sensibilisation, le Capitaine Toni G. I. Maurice note une évolution positive des comportements. « Nous avons constaté une évolution chez les usagers. Lorsqu’ils voyagent sur de longues distances, ils portent le casque, ce qui est une bonne chose », a-t-il confié.

Cependant, des défis persistent, notamment pour les trajets courts en ville. Le Capitaine de Police a remarqué que de nombreux conducteurs ne portent pas de casque pour les déplacements du quotidien, qu’ils considèrent brefs et sans risque. « Malheureusement, c’est un point sur lequel nous devons encore beaucoup insister. Même pour aller d’un point A à un point B en ville, il faut porter un casque », a souligné le Capitaine.

Le phénomène est plus préoccupant pour les passagers toujour selon le chef de la Brigade régionale de la prévention routière de la région d’Oubri . « Le problème qui est toujours présent, c’est lorsque les gens portent le casque tout en oubliant celui qui est à l’arrière», a expliqué le Capitaine.

La région d’Oubri, un important carrefour routier, est particulièrement touchée par les accidents. Selon le Capitaine Toni G. I. Maurice, les accidents sont fréquents, surtout la nuit. « Nous constatons beaucoup d’accidents. C’est surtout à ce niveau que les gens ne sont pas au courant du danger ».

L’ONASER, en partenariat avec ses alliés comme l’association «Zéro Goutte de Sang sur la route», continuera de mener ces campagnes de proximité, « a l’endroit des usagers qui n’ont toujours pas adopté de bons comportements, nous les invitons à les adopter pour protéger leur vie », a conclu le Capitaine Toni.

