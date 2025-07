L’ONASER forme cent femmes pour la sécurité routière à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Office National de la Sécurité Routière (ONASER) a lancé ce lundi 21 juillet 2025 à Ouagadougou une formation intensive de 48 heures dédiée à la circulation routière. Cent femmes, issues des arrondissements 5, 6 et 10 de la capitale, participeront à cette session qui s’achèvera le 22 juillet. L’objectif est de faire de ces participantes des ambassadrices clés de la sécurité routière, capables de sensibiliser efficacement leur entourage.

Nina Samé/Yaméogo, directrice de la planification de la promotion de la sécurité routière à l’ONASER, a introduit la formation par un constat alarmant sur les accidents de la circulation qui prennent des proportions inquiétantes, causant chaque année des milliers de blessés et de décès. << Entre 2020 et 2024, le Burkina Faso a enregistré en moyenne 23 100 accidents par an, avec 14 866 blessés et 1091 morts >>, a-t-elle déploré.

De plus, elle a souligné que ces chiffres traduisent une réalité douloureuse qui affecte profondément les familles, la société et l’économie. Face à cette situation, l’ONASER s’est résolument engagé à promouvoir une culture de sécurité routière.

« Cette initiative s’inscrit dans cette dynamique, en renforçant les capacités de ces femmes pour qu’elles deviennent des relais efficaces de la sécurité routière dans leurs quartiers et communautés », a-t-elle notifié.

Lire aussi : Mouni Mouni, un VDP de la sécurité routière

Interrogée sur le choix de cibler les femmes, Nina Samé/Yaméogo a expliqué que c’est parce qu’elles sont au cœur de la vie sociale. Elles éduquent, elles influencent, elles mobilisent.

« En leur donnant les outils nécessaires pour comprendre et promouvoir la sécurité routière, nous faisons le pari d’un changement durable et inclusif, car elles auront inculqué et développé chez leurs enfants, dès le bas âge, les réflexes de sécurité routière », a-t-elle soutenu.

Du reste, la formation vise également à familiariser les participantes avec les missions de l’ONASER, celles de l’Agence municipale des grands travaux de la ville de Ouagadougou, et les objectifs du Projet PAVO phase 1.

Un accent particulier sera mis sur les règles de la circulation routière, notamment celles concernant les piétons et les usagers de deux-roues, ainsi que sur les causes des accidents et les conséquences dévastatrices des drames routiers.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24