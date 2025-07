Maîtriser les saveurs : Le camp vacances cuisine de Ouagadougou forme les chefs de demain

publicite

La 3ème édition du Camp Vacances Cuisine a clôturé ses activités le dimanche 20 juillet 2025 à Ouagadougou. Organisée par Letarbo Services Traiteurs, cette initiative, placée sous le thème « Formation en cuisine moderne, mets locaux et menus pour les tout-petits », vise à promouvoir l’apprentissage actif, la créativité gastronomique et l’autonomisation, notamment chez les jeunes.

Lancé le 5 juillet 2025, le camp a accueilli un total de 32 participants. Six d’entre eux, trois jeunes enfants et trois jeunes de 18 ans et plus, ont été particulièrement mis à l’honneur lors de la cérémonie de clôture, recevant attestations de reconnaissance et divers lots pour leur engagement.

Kéré Faouzia Yassine, promotrice du Camp Vacances Cuisine, a exprimé sa grande satisfaction quant au succès de cette édition, qu’elle a qualifiée de « remarquable ». Elle a souligné une particularité cette année « la formation s’est déroulée en deux phases, avec des cours le matin et le soir, contrairement aux éditions précédentes qui n’avaient qu’une seule phase en soirée », a-t-elle indiqué.

Sawadogo Kévin, représentant de Canada Express, a été le parrain de cette édition, a souligné que ce camp a permis à des enfants et des jeunes de tous âges, de s’initier à l’art culinaire dans un esprit de découverte et de discipline. À travers les recettes, les concours pratiques et les ateliers, ils ont appris bien plus que la cuisine. « Ils ont acquis la rigueur, l’hygiène, le travail en équipe et la créativité», a laissé entendre le parrain.

Bonkoungou Joshoua, un des jeunes participants, a exprimé sa gratitude envers le comité d’organisation. « Ce camp vacances cuisine a été très bénéfique pour moi, car j’ai appris énormément de choses, comme la réalisation de mets locaux tels que le babenda, le tô et le gonré, ainsi que des plats modernes comme la pizza et les crêpes. Mais au-delà de tout cela, j’ai aimé la cohésion sociale et l’harmonie qui y régnaient », a-t-il déclaré.

En clôture de l’événement, des attestations de reconnaissance ont été remises à tous les participants, ainsi que trois attestations spéciales aux invités d’honneur. Le succès de cette édition promet de belles perspectives pour les futures initiatives de formation culinaire au Burkina Faso.