CAN Maroc 2025 : Le Sénégal écarte l’Égypte et garde l’espoir d’un deuxième sacre historique

Le Sénégal de Sadio Mané et l’Égypte de Mohamed Salah ont croisé les crampons, ce 14 janvier 2026 au Grand Stade de Tanger. Pour cette première demi-finale de la CAN 2025, ce choc entre favoris a souri aux Lions de la Teranga (1-0). Grâce à cette victoire, les partenaires de Sadio Mané filent en finale en attendant de connaître leur futur adversaire.

Devenue l’une des plus belles rivalités du continent, l’opposition entre les deux nations a tenu ses promesses dès l’entame de match. Les Sénégalais ont exercé un pressing haut, tout en laissant les Égyptiens exploiter quelques bons ballons de contre.

Cependant, face aux assauts répétés des Lions, les Pharaons s’en sont remis à la vigilance de leur défense. Les 22 acteurs ont ainsi rejoint les vestiaires sur un score de parité.

Au retour des vestiaires, les Lions, plus dominateurs, s’en sont remis au génie de Sadio Mané. Ce dernier a débloqué la situation à la 78e minute d’un véritable boulet de canon. Après avoir concrétisé cette domination, les hommes de Pape Thiaw ont su tenir le score jusqu’au coup de sifflet final.

Lire aussi 👉 : Football burkinabè : La FBF met fin à la collaboration avec le sélectionneur Brama Traoré

Pour rappel, en 2021, ces deux nations s’étaient affrontées en finale, un duel remporté par le Sénégal aux tirs au but.

Sur leurs 15 précédentes confrontations, l’Égypte menait avant cette rencontre avec sept victoires contre cinq pour le Sénégal (et trois matchs nuls).

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24