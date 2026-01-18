CAN Maroc 2025 : Sénégal vs Maroc en finale, une bataille pour l’histoire

C’est le grand jour à Rabat ! Après près d’un mois de compétition, la CAN 2025 se conclut ce dimanche 18 janvier 2026 par une finale de prestige entre le Sénégal, sacré en 2021, et le Maroc, pays hôte en quête d’un titre qui lui échappe depuis 1976. Ces deux nations luttent chacune pour décrocher la deuxième étoile de leur histoire. La cérémonie de clôture est prévue à 17h30, tandis que le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 19h GMT.

Les deux nations africaines les mieux placées au classement FIFA ont confirmé leur suprématie en se hissant jusqu’en finale. Les Lions de l’Atlas s’apprêtent à disputer une finale de Coupe d’Afrique des nations après 22 ans d’attente. Pour ce choc, Walid Regragui pourra reconduire l’équipe alignée lors de la demi-finale, alors que Pape Thiaw devra composer sans deux de ses cadres.

Deux parcours, une même ambition

Si le Maroc a débuté la compétition comme un « moteur diesel », montant progressivement en puissance, les Lions de la Teranga ont fait preuve d’une régularité exemplaire. Porté par un milieu de terrain solide, un Krépin Diatta en pleine forme et un Sadio Mané toujours présent lors des grands rendez-vous, le Sénégal impressionne par sa discipline. Sa dernière défaite dans le temps réglementaire remonte d’ailleurs au Mondial face à l’Angleterre.

Le parcours du Maroc n’est pas une surprise non plus : première nation africaine à avoir atteint les demi-finales d’une Coupe du Monde, elle continue d’écrire l’histoire du continent. Portés par le Ballon d’Or africain Achraf Hakimi, récent vainqueur de la Ligue des Champions de l’UEFA, les Marocains sont restés invaincus tout au long de cette édition.

Les Lions de l’Atlas avaient échoué en finale de la CAN 2004 face à la Tunisie. De l’autre côté, ceux de la Teranga disputent leur troisième finale en quatre éditions, bien décidés à doubler la mise après leur sacre de 2021. Le Maroc, quant à lui, attend de succéder à sa génération dorée de 1976.

Pour faire la différence, le Maroc place sa confiance en son capitaine mais aussi en son joyau Brahim Diaz, actuel meilleur buteur de la compétition. Le Sénégal mise sur son entrejeu impressionnant et sur le génie de Sadio Mané. Le verdict tombera ce 18 janvier 2026, au coup de sifflet final.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24