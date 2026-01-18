Komsilga : La fête des bébés célèbre 804 naissances et renforce la cohésion sociale

Komsilga a vibré au rythme de la sixième édition de la fête des bébés. À cette occasion, la guérisseuse Amsetou Nikiéma, plus connue sous le nom d’Adja de Komsilga, a fait don de plusieurs tonnes de riz ainsi que de nombreux effets pour bébés, notamment des berceaux, des couches et des nattes. Une cérémonie riche en émotions, couplée à la finale de la cinquième édition du tournoi des bébés.

Entourée de ses adeptes, Adja de Komsilga a célébré la naissance de 804 bébés, issus de femmes qui, pendant longtemps, n’arrivaient pas à enfanter. Selon la tradition locale, ces naissances sont attribuées aux pouvoirs que la guérisseuse dit tenir de la nature. Depuis environ sept ans, cette célébration est devenue un rendez-vous incontournable dans la localité.

Pour la guérisseuse, l’enfant est le socle de toute famille. Elle rappelle que l’infertilité expose souvent les femmes à des moqueries, au rejet et parfois même à l’exclusion familiale.

« Des fois, il y a des femmes où le gars peut supporter la femme mais sa maman ou son père, ses frères ou ses sœurs vont refuser de la supporter. Mais grâce à Dieu, ce qu’il nous a montré par la nature, on enlève, on donne et les femmes arrivent à faire des enfants », a-t-elle confié.

À travers cette cérémonie, Adja de Komsilga dit vouloir redonner dignité et joie à ces femmes, afin qu’elles puissent tourner la page des humiliations subies. « On a choisi un jour pour qu’elles oublient le mal qu’on leur a fait par le passé », a-t-elle soutenu.

Elle a également lancé un appel aux hommes dont les épouses rencontrent des difficultés à procréer, les invitant à faire preuve de soutien et de compréhension. « Les hommes doivent aussi comprendre que quand tu te maries avec une femme, elle n’arrive pas à avoir les enfants, il doit la soutenir parce que c’est un moment difficile.

Déjà même quand elle part à une cérémonie, voit certaines porter leurs enfants, dans les baptêmes, ça lui fait mal donc c’est à l’homme de la soutenir », a-t-elle conseillé.

Concernant le tournoi de football, Adja a expliqué qu’elle vise à faire rayonner le nom de ces enfants tout en renforçant la cohésion sociale entre les jeunes et les populations de Komsilga.

Le président de la délégation spéciale (PDS) de Komsilga, Antarest Batiana, a salué l’initiative qu’il juge bénéfique pour l’image de la commune. « Ce tournoi pour nous est un symbole fort, un symbole de cohésion, un symbole de solidarité (…) La promotion a bien voulu organiser cela pour faire honneur aux mamans, pour faire honneur aux bébés donc nous accueillons cela avec fierté », a-t-il déclaré.

Sur le terrain, la finale a tenu toutes ses promesses. Très disputée, elle s’est soldée par une séance de tirs au but. L’équipe de Juventus FC a finalement remporté le trophée de cette cinquième édition du tournoi des bébés, sous les applaudissements d’un public visiblement conquis.

W.S

Burkina 24