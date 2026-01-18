Assurance Maladie Universelle au Burkina Faso : Début des prestations en février 2026

À l’approche du lancement des premières prestations prévu pour février 2026, la Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU) a réuni une vingtaine de journalistes et d’animateurs à Ouagadougou. L’objectif est de faire des professionnels de l’information des relais efficaces pour la mise en œuvre du Régime d’assurance maladie universelle (RAMU).

A travers cette initiative, la Caisse nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU) entendait créer un cadre d’échanges avec les professionnels des médias afin d’améliorer la communication autour du régime d’assurance maladie universelle, un pilier de la politique sociale du gouvernement.

Pour Soumaïla Gamsonré directeur général de la CNAMU, cette initiative est essentielle face au début l’imminent des premières prestations de soins. Il s’agit de créer une synergie avec la presse pour garantir une information fidèle aux populations.

« Le gouvernement a instauré le RAMU pour que chaque Burkinabè puisse bénéficier de la solidarité nationale face à la maladie. C’est un levier de construction nationale », a-t-il souligné.

Il a ajouté qu’après la phase de conception des outils techniques, la CNAMU entre désormais dans la phase opérationnelle. « Nous passons à la mise en œuvre concrète sur le terrain, avec un démarrage effectif des prestations dès le mois de février à Ouagadougou et Bobo Dioulasso», a-t-il précisé.

Lors de sa présentation, Nestor Lengané, directeur des affaires juridiques et du contentieux, a rappelé le caractère obligatoire du RAMU pour tout burkinabè résidant au Burkina Faso.

« Les assurés membres de mutuelles sociales doivent obligatoirement s’affilier au régime universel. Toutefois, les employeurs et les travailleurs ont la possibilité de transformer leur couverture actuelle en assurance complémentaire », a-t-il clarifié.

Abordant la question du financement, Nestor Lengané a indiqué que le taux de couverture du RAMU est fixé à 70 %. « Les cotisations des travailleurs s’élèvent à 5 %, réparties à raison de 2,5 % pour le travailleur et 2,5 % pour l’employeur », a-t-il expliqué.

Il a poursuivi en précisant que « les bénéficiaires de pensions et de rentes contribuent à hauteur de 2 % de leurs revenus », tandis que « les travailleurs indépendants du secteur formel s’acquittent d’un forfait mensuel de 5 000 FCFA ».

Pour les acteurs du secteur informel et les personnes indigentes, « un forfait de 4 000 FCFA est appliqué », a-t-il ajouté.

Du reste, il a rappelé que le délai légal entre le début du paiement des cotisations et l’accès effectif aux prestations est de trois mois.