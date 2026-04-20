Cyclisme : Paul Daumont remporte la course des 6 Jours du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe 2026

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 16 secondes
0 Moins d’une minute
Paul Daumont grâce à une bonne stratégie a réussi à s'imposer.

Le Burkinabè Paul Daumont s’impose au classement général des 6 Jours du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe 2026 au terme de six jours de compétition. 

Le coureur de l’équipe CSCA s’impose grâce à une course bien maîtrisée. L’ancien champion du Burkina Faso et deux fois maillots jaunes, a fait preuve de régularité dans la compétition.

La dernière étape, disputée entre Baie-Mahault et Les Abymes sur une distance de 141,2 km, a été très animée. Lors de cette étape, Paul Daumont est arrivé deuxième au classement général derrière Ronald Géran le vainqueur de cette étape.

Cette performance permet à Paul Daumont de conserver son avance et de valider son sacre final.

     
OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 16 secondes
0 Moins d’une minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

Immobilier au Burkina Faso : Sablux et Coris Bank s’unissent pour transformer le paysage urbain

il y a 3 minutes

Guerre au Proche-Orient : L’Espagne demande à l’Union européenne de suspendre son accord avec Israël

il y a 47 minutes

Hadj 2026 au Burkina Faso : Le premier vol prévu le 6 mai depuis Ouagadougou

il y a 49 minutes

LOOMIC : La nouvelle marque qui révolutionne le quotidien technologique des Burkinabè

il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page