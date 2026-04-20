Cyclisme : Paul Daumont remporte la course des 6 Jours du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe 2026

Le Burkinabè Paul Daumont s’impose au classement général des 6 Jours du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe 2026 au terme de six jours de compétition.

Le coureur de l’équipe CSCA s’impose grâce à une course bien maîtrisée. L’ancien champion du Burkina Faso et deux fois maillots jaunes, a fait preuve de régularité dans la compétition.

La dernière étape, disputée entre Baie-Mahault et Les Abymes sur une distance de 141,2 km, a été très animée. Lors de cette étape, Paul Daumont est arrivé deuxième au classement général derrière Ronald Géran le vainqueur de cette étape.

Cette performance permet à Paul Daumont de conserver son avance et de valider son sacre final.