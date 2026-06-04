Ouagadougou : Les Burkinabè répondent présents à l’hommage mensuel à Thomas Sankara

Ce 4 juin 2026, premier jeudi du mois, s’est tenu le Huitième cérémonial d’hommage à la mémoire du capitaine Thomas Sankara et de ses douze compagnons. Cette cérémonie commémorative a été placée sous la présidence du Camarade Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur.

Au-delà de l’hommage, ce cérémonial militaire et ces instants de recueillement ravivent l’héritage politique et moral de Thomas Sankara.

Cette journée s’impose ainsi comme un vibrant appel à poursuivre son combat pour une Afrique libre, digne et souveraine.

Plusieurs personnalités ont pris part à cette huitième célébration mensuelle, notamment le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, et son homologue de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, aux côtés de membres du corps diplomatique.

À cette occasion, Karamoko Jean Marie Traoré a invité le peuple burkinabè et l’ensemble des Africains à matérialiser les idéaux sankaristes par des actions concrètes, pour l’avènement d’une Afrique libre, digne, fière et souveraine.

« En annonçant que plusieurs Sankara naîtraient, il avait fait cette prophétie. Aujourd’hui, nous sommes les témoins de cette naissance. Autrement dit, nous pouvons dire que les milliers de Sankara qu’il avait annoncés vivent déjà, et que d’autres Sankara naîtront pour faire vivre sa mémoire, pour continuer à nous inspirer de l’héritage qu’il a laissé », a dit Karamoko Jean Marie Traoré.

De son côté, Gilbert Ouédraogo, ministre en charge de la Communication a rappelé que les idéaux de Thomas Sankara, fondés sur la dignité humaine, la justice sociale et l’émancipation des peuples, continuent d’inspirer les générations actuelles.

Il a profité de l’occasion pour inciter les citoyens à soutenir l’initiative « Ma brique pour Sankara », visant à financer la construction des infrastructures du Mémorial.

« Ce que vous voyez là n’est pratiquement que le dixième de ce que nous ambitionnons de réaliser. J’invite donc le corps diplomatique, les Burkinabè de l’intérieur et ceux de la diaspora à s’engager et à soutenir cette initiative », a-t-il lancé.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24