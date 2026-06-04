Dano et Bapla : Près de 3 000 nouveaux VDP agricoles prêts pour la bataille de l’autosuffisance

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 5 de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A), consacrée à la formation et à l’installation des jeunes, une délégation du Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB) a effectué, le mercredi 3 juin 2026, une visite de suivi dans les centres de formation de Drive Industrie Verte et Environnement à Dano et du Centre de Promotion Rurale (CPR) de Bapla.

Cette sortie terrain avait pour objectif d’évaluer le déroulement de la formation pratique de la troisième cohorte des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) agricoles, forte de près de 3 000 jeunes en formation depuis deux mois.

Au cours de la visite, plusieurs apprenants ont exprimé leur satisfaction quant aux connaissances acquises. Pour Baye Josué, VDP agricole de la commune de Fara, la formation a permis de déconstruire plusieurs idées reçues sur l’agriculture.

« Nous avons appris que chaque type de sol peut être valorisé grâce à des techniques adaptées. Avec les connaissances acquises ici, nous sommes prêts à relever le défi de l’autosuffisance alimentaire », a-t-il affirmé.

Même son de cloche chez Boukari Ouédraogo, venu de la commune de Zam, qui estime que les enseignements reçus ont profondément transformé sa perception du métier d’agriculteur. Il a assuré que les jeunes formés sont désormais prêts à contribuer activement à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire voulue par les autorités.

À Bapla, Adjarata Ouédraogo, originaire de Solenzo, a souligné l’importance des compétences techniques acquises dans les cultures maraîchères, notamment celle du gombo, qu’elle compte mettre en pratique dans sa commune.

Des centres de formation aux résultats encourageants

Selon Abdourahim Gansoré, Directeur général de Drive Industrie Verte et Environnement, les 140 VDP accueillis dans son centre ont bénéficié d’un programme complet couvrant 13 modules de formation.

Ces modules portent notamment sur les cultures céréalières, le maraîchage, l’élevage de volailles et de ruminants ainsi que la pisciculture. À cela se sont ajoutées d’autres formations complémentaires destinées à renforcer les capacités des apprenants.

Le responsable du centre s’est particulièrement réjoui de la discipline et de l’engagement des jeunes, qui ont permis un déroulement harmonieux des activités. Selon lui, les apprenants étaient déjà opérationnels dès le 35e jour de formation, avec plus de 90 % du programme exécuté.

Coordinateur technique de l’IP-P3A, Inoussa Sawadogo s’est déclaré très satisfait des constats effectués dans les deux centres visités.

Il est possible de produire efficacement même sur des sols difficiles

Il a relevé que l’ensemble des modules prévus a été dispensé dans les délais, avec plusieurs initiatives supplémentaires développées par les centres. Parmi les acquis observés figurent la production de gombo, d’aubergines, de courgettes et de maïs, mais également la transformation de produits agricoles en confitures, purées et pâte d’arachide.

Les apprenants ont également été initiés à la fabrication de biopesticides, leur permettant de produire de manière durable et avec des moyens limités.

« En moins de deux mois, les jeunes ont démontré qu’il est possible de produire efficacement même sur des sols difficiles. Ils ont acquis non seulement des compétences techniques, mais aussi des valeurs de discipline, de civisme et de patriotisme », a souligné M. Sawadogo.

Pour le coordinateur technique, les résultats obtenus confirment la pertinence de la vision portée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Il a indiqué que plus de 4 500 hectares ont déjà été mobilisés à travers le pays, dépassant ainsi l’objectif initial de 4 000 hectares, malgré l’absence de 16 communes dans le processus.

À l’approche de la fin de la formation de cette troisième cohorte, les responsables de l’initiative affichent leur optimisme. Ils estiment que ces milliers de jeunes formés contribueront à transformer durablement le paysage agricole national et à accélérer la marche du Burkina Faso vers l’autosuffisance alimentaire.