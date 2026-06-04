Barack Obama inaugure un centre présidentiel géant à Chicago : Un projet à 850 millions de dollars qui enflamme le débat aux États-Unis

L’ancien président américain Barack Obama s’apprête à inaugurer, le 18 juin 2026 à Chicago, son centre présidentiel baptisé Obama Presidential Center, un complexe de 850 millions de dollars qui suscite déjà de vives réactions aux États-Unis.

Situé dans le South Side de Chicago, quartier où l’ancien président démocrate a vécu, le site impressionne par son architecture audacieuse dominée par un obélisque de granit de 69 mètres, sans fenêtres, conçu comme pièce maîtresse du musée.

Pensé comme un espace de mémoire et d’éducation civique, le centre regroupe un musée, un gymnase, une aire de jeux ainsi qu’une bibliothèque numérique, en rupture avec les modèles classiques des bibliothèques présidentielles américaines.

Selon la Fondation Obama, le projet veut incarner « un foyer permanent pour l’espoir » et mettre en valeur les grands moments de la présidence Obama (2009-2017).

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Le site comprend également des espaces immersifs, dont une réplique du bureau ovale et une salle panoramique offrant une vue sur Chicago. Un restaurant proposera même un « Obama burger ».

Un projet architectural controversé

Conçu par les architectes Billie Tsien et Tod Williams, le bâtiment est toutefois critiqué pour son esthétique jugée massive et austère par certains observateurs.

Des médias américains comme le New York Times évoquent une architecture « froide », tandis que d’autres y voient un symbole excessif. Le président américain Donald Trump a même raillé le projet, le comparant à une « poubelle ».

Malgré ces critiques, la Fondation défend une vision centrée sur la transmission et l’inspiration des générations futures. Très impliqué dans la conception du projet, Barack Obama affirme que le centre ne vise pas uniquement à célébrer son parcours personnel, mais à encourager l’engagement citoyen.

« Ce n’est pas un monument à mon héritage, mais une porte d’entrée vers le vôtre », a-t-il déclaré dans une vidéo promotionnelle.

Le centre présidentiel s’inscrit dans une tradition américaine où les anciens chefs d’État disposent de lieux dédiés à la conservation de leurs archives et à la mise en valeur de leur action publique, comme les autres bibliothèques présidentielles réparties aux États-Unis.