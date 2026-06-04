Intelligence artificielle : L’inventeur du Web tire la sonnette d’alarme sur les données personnelles

Alors que l’intelligence artificielle transforme en profondeur les usages du numérique, Tim Berners-Lee, principal créateur du Web, plaide pour la préservation des valeurs fondatrices de l’internet et une meilleure protection des données personnelles des utilisateurs, rapporte La Presse Ca.

Dans un entretien en marge du festival technologique SXSW London, le scientifique britannique a insisté sur la nécessité de maintenir « la prédominance de la personne, de l’individu » dans l’écosystème numérique.

Selon lui, les citoyens doivent conserver le contrôle de leurs données à l’heure où les modèles d’intelligence artificielle s’appuient sur d’immenses volumes d’informations collectées sur internet pour leur apprentissage.

Créateur du World Wide Web en 1989 alors qu’il travaillait au Organisation européenne pour la recherche nucléaire, Tim Berners-Lee reconnaît le potentiel considérable de l’intelligence artificielle. Toutefois, il estime que son développement doit être mieux encadré.

« Les modèles d’IA constituent une nouvelle couche sur internet », explique-t-il, soulignant qu’ils tirent leur puissance de l’immense quantité de données disponibles sur le Web.

L’informaticien relève également l’absence d’une structure internationale comparable au World Wide Web Consortium, organisme chargé depuis des décennies de définir les standards techniques du Web.

Le défenseur d’un internet ouvert

Tim Berners-Lee est considéré comme l’un des pères de l’internet moderne. Entre 1990 et 1991, il a développé le premier navigateur Web et posé les bases des technologies encore utilisées aujourd’hui, notamment les URL, le protocole HTTP et le langage HTML.

Fervent défenseur d’un internet libre et accessible à tous, il avait choisi de ne pas breveter ses inventions, facilitant ainsi leur diffusion à l’échelle mondiale.

Un projet pour redonner le contrôle aux utilisateurs

Face aux préoccupations croissantes concernant l’exploitation des données personnelles par les systèmes d’IA, Tim Berners-Lee a cofondé en 2018 la société Inrupt.

L’entreprise développe des solutions permettant aux utilisateurs de conserver la maîtrise de leurs informations grâce à des espaces de stockage sécurisés.

Son cofondateur, John Bruce, estime que les géants de l’intelligence artificielle ont longtemps bénéficié d’un accès massif aux données personnelles, une situation qui nécessite désormais davantage de garde-fous.

Dans cette optique, Inrupt travaille sur un assistant d’intelligence artificielle baptisé Charlie. Cet outil aurait pour mission d’analyser les requêtes des utilisateurs avant leur transmission à des modèles tels que ChatGPT ou Claude, afin de masquer ou modifier certaines données sensibles.

L’objectif est de permettre aux utilisateurs de bénéficier des avancées de l’IA tout en limitant les risques d’identification et d’exploitation de leurs informations personnelles.