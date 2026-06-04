Technologie : Donald Trump encadre l’IA aux États Unis

Le 2 juin 2026, Donald Trump a signé un décret encadrant l’Intelligence Artificielle (IA) après des semaines de bras de fer en coulisse et un épisode resté en travers de la gorge des patrons de la tech de la Silicon Valley, rapporte « Le Siècle Digital ».

Les entreprises d’IA pourront, si elles le souhaitent, soumettre leurs modèles de pointe à un examen gouvernemental avant de les rendre publics. Le texte insiste lourdement sur un point. Aucune clause du document n’impose de contrôle préalable.

La seule modification notable par rapport à la version du 25 mai concerne la durée de cet examen volontaire. Elle passe de 90 jours à 30. David Sacks, ancien conseiller IA de la Maison Blanche s’en est félicité sur X en rappelant que dans la course à l’IA, chaque jour compte.

Toutefois, informe Le Siècle Digital, l’administration Trump a refusé pendant des mois tout encadrement de l’IA. Le président avait abrogé dès son retour au pouvoir le décret de Joe Biden de 2023, jugé trop contraignant. Sauf que tout a changé au printemps face à l’évidence que les modèles américains de pointe étaient capables de détecter et d’exploiter des failles informatiques à une vitesse inédite.

Le décret propose une plateforme de coordination. Celle-ci est pilotée par le Trésor et épaulée par la NSA ainsi que l’agence de cybersécurité CISA. Sa mission consiste à organiser la détection et la correction des failles logicielles en lien avec l’industrie.