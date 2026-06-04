Conflit au Moyen-Orient : Le guide suprême iranien affirme avoir infligé un « revers cuisant » aux États-Unis et à Israël

Le guide suprême de l’Iran, Mojtaba Khamenei, a affirmé ce jeudi 4 juin 2026 que les États-Unis et Israël avaient subi un « revers cuisant » dans le conflit opposant son pays à ses adversaires, alors que les discussions diplomatiques entre Washington et Téhéran peinent à aboutir, rapporte La Presse Ca.

Dans un message lu à Téhéran lors de la commémoration du 37e anniversaire de la disparition du fondateur de la République islamique, Rouhollah Khomeini, Mojtaba Khamenei a dénoncé les tentatives de ses ennemis visant, selon lui, à fragiliser l’unité nationale iranienne.

« L’ennemi a subi un revers cuisant sur le champ de bataille », a-t-il déclaré, appelant les Iraniens à préserver leur cohésion et à résister à ce qu’il qualifie de propagande hostile. Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump s’est montré optimiste quant à la possibilité d’un accord avec Téhéran dans les prochains jours.

Malgré cet optimisme affiché, plusieurs dossiers continuent de bloquer les négociations, notamment la question du Liban et le programme nucléaire iranien. Washington souhaite dissocier le dossier libanais des discussions avec l’Iran, tandis que Téhéran insiste sur la nécessité d’un règlement global intégrant la situation régionale.

Au Liban, les tensions demeurent vives malgré l’annonce récente d’un accord de cessez-le-feu négocié à Washington entre Israël et les autorités libanaises.

Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, a rejeté le texte, estimant qu’il ne répondait pas aux exigences du mouvement.

Le Hezbollah réclame un cessez-le-feu global ainsi que le retrait des forces israéliennes du sud du Liban. Selon une source proche du mouvement, celui-ci a officiellement informé les autorités libanaises de son refus de l’accord.

Naïm Qassem a également averti qu’aucune sécurité durable ne pourrait être garantie dans le nord d’Israël tant que les populations du sud du Liban resteraient exposées aux frappes israéliennes.

Escalade militaire dans le Golfe

Parallèlement, les affrontements se poursuivent dans le Golfe, notamment autour du détroit stratégique d’Ormuz, ravivant les inquiétudes sur les marchés énergétiques mondiaux.

Le Koweït a accusé l’Iran d’avoir mené une attaque ayant fait un mort et 63 blessés près de son aéroport international. Selon les autorités koweïtiennes, plusieurs missiles balistiques et drones auraient été utilisés.

Téhéran dément toutefois avoir visé l’aéroport et affirme avoir ciblé des installations militaires au Koweït ainsi qu’une base navale américaine à Bahreïn en représailles à des frappes américaines contre des intérêts iraniens.

Une région sous haute tension

Alors que les hostilités se poursuivent sur plusieurs fronts, les efforts diplomatiques peinent à produire des résultats concrets. Les divergences persistantes entre Washington, Téhéran, Israël et le Hezbollah alimentent les craintes d’un élargissement du conflit à l’échelle régionale.