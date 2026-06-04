Centenaire d’Abdoulaye Wade : Bassirou Diomaye Faye salue « une leçon de patience et d’endurance politique »

À l’occasion de la célébration du centenaire de l’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, ce jeudi 4 juin 2026, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a livré une allocution solennelle saluant la trajectoire politique et historique de cette figure majeure de la vie nationale.

Dans un discours empreint de respect et de reconnaissance, le président sénégalais a présenté Abdoulaye Wade comme un homme d’État dont l’héritage dépasse les clivages partisans pour s’inscrire dans la mémoire collective du pays.

Le chef de l’État a insisté sur le fait que l’ancien président « n’appartient plus au seul Parti démocratique sénégalais, ni à ceux qui l’ont aimé ou combattu », mais constitue désormais « un patrimoine national ».

Il a souligné la portée symbolique de cet hommage, qui dépasse le cadre partisan pour s’adresser à l’ensemble de la nation, et particulièrement à la jeunesse sénégalaise.

Au cœur de son intervention, Bassirou Diomaye Faye a mis en avant une qualité qu’il considère essentielle dans le parcours de Wade à savoir la patience.

Il a rappelé les nombreuses années de combat politique de l’ancien président, marqué par plusieurs échecs électoraux avant son accession au pouvoir en 2000, après plus de deux décennies d’engagement.

Selon lui, cette trajectoire illustre la capacité à persévérer malgré les revers, à reconstruire sans cesse son mouvement politique et à maintenir une vision à long terme.

Pour le président sénégalais, cette histoire constitue un enseignement précieux dans un monde dominé par l’immédiateté et la recherche de résultats rapides. Il a invité la jeunesse à tirer des leçons de cette endurance politique, qu’il a présentée comme un exemple de constance et de détermination.

En saluant Abdoulaye Wade, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que l’histoire politique se construit dans la durée et que les grandes trajectoires nationales sont souvent le fruit de longues luttes.

Ce centenaire apparaît ainsi comme un moment de mémoire collective et de reconnaissance envers une figure ayant marqué durablement la vie politique sénégalaise.