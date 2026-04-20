Immobilier au Burkina Faso : Sablux et Coris Bank s’unissent pour transformer le paysage urbain

Le Groupe Sablux a officiellement donné le coup d’envoi de la deuxième phase du projet KASMA ainsi que du projet Lancaster, le vendredi 17 avril 2026, à Ouagadougou. Avec ces deux initiatives d’envergure, le promoteur immobilier affiche une ambition de livrer plus de 1 300 logements d’ici trois ans. Ce programme s’adresse tant aux résidents locaux qu’à la diaspora.

Idéalement situé sur l’avenue Pascal Zagré, le projet KASMA redéfinit les standards de l’urbanisme à Ouagadougou. Ce complexe d’envergure se distingue par son approche mixte, fusionnant avec élégance cadres résidentiels et espaces professionnels.

Déployé sur une superficie de 6 000 m², le programme architectural impressionne par sa verticalité. Il intègre des résidences de haut standing (R+10 et R+12) ainsi qu’une tour de bureaux majestueuse de 15 étages.

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Selon le Directeur Général de Sablux, Léopold Manga, ce projet incarne la volonté stratégique du groupe de devenir un acteur majeur de la modernisation urbaine, tout en s’alignant rigoureusement sur les normes nationales de l’habitat.

« Au-delà de l’acte de bâtir, notre ambition est de structurer durablement la croissance de nos cités. Avec KASMA et Lancaster, nous apportons une réponse concrète et de qualité aux attentes profondes des populations en quête d’un cadre de vie d’excellence », a-t-il affirmé.

Dans le sillage de cette dynamique, Sablux Burkina Faso a dévoilé son nouveau projet phare au cœur de la zone de Lancaster, l’un des secteurs les plus prisés de Ouagadougou. Ce programme incarne une vision de l’immobilier résolument tournée vers l’excellence. Chaque détail a été pensé pour maximiser la création de valeur, alliant une signature architecturale audacieuse, une optimisation ingénieuse des espaces et une pérennité garantie pour les investisseurs.

Dans son allocution, le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, a précisé que cette initiative répond aux orientations stratégiques de l’État en faveur de l’élévation des bâtiments et d’une gestion optimale de l’espace urbain.

Selon lui, cet événement dépasse le simple cadre opérationnel. « Cet instant marque bien plus qu’un jalon technique ; il symbolise une étape décisive dans la mise en œuvre de la politique nationale du logement impulsée par les plus hautes autorités de notre pays. Ce projet traduit surtout notre volonté commune de transformer Ouagadougou en une capitale moderne, inclusive et résiliente face aux défis de l’urbanisation rapide », a-t-il déclaré.

Pour concrétiser cette ambition, le Groupe Sablux a scellé un partenariat de premier plan avec Coris Bank International. Cette alliance vise à catalyser la réalisation de ces projets d’envergure au profit des populations. Plus qu’une simple collaboration, cette convention instaure un mécanisme de financement structuré, conçu pour lever les barrières à l’acquisition immobilière.

« À travers ce partenariat, nous portons l’ambition de rapprocher l’offre immobilière des solutions de financement, afin de proposer un cadre d’acquisition plus simple, transparent et parfaitement adapté aux attentes des acquéreurs », a indiqué Gisèle Gumedzoe Ouédraogo, Directrice Générale de Coris Bank.

Fondé en 2009, SABLUX est un groupe panafricain qui a bâti sa renommée dans les métiers de la promotion immobilière. À travers KASMA et ce nouveau projet à Lancaster, Sablux Burkina Faso confirme ainsi sa volonté de s’inscrire durablement dans le développement économique du pays, en s’appuyant sur l’expertise du Groupe Sablux, acteur de référence en Afrique de l’Ouest, reconnu pour la qualité de ses réalisations et son approche intégrée de la chaîne de valeur immobilière.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24