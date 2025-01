Burkina Faso : Un nouveau souffle pour le marché immobilier avec le groupe SABLUX

publicite [adrotate banner="14"] [adrotate banner="412"]

Fort de sa vision panafricaine, le groupe SABLUX, un géant de la promotion immobilière en Afrique de l’Ouest, vient d’écrire un nouveau chapitre de son histoire en s’implantant au Burkina Faso. Le vendredi 10 janvier 2025 a marqué officiellement l’arrivée du groupe dans le pays.

Né de la volonté de bâtir un avenir meilleur, SABLUX a vu d’abord le jour au Sénégal le 28 septembre 2009. Porté par des valeurs d’innovation et de respect de l’environnement, le groupe s’est donné pour mission de transformer les paysages urbains africains en créant des espaces de vie durables et inspirants.

En plaçant l’expérience client au cœur de ses préoccupations et en s’appuyant sur une expertise reconnue, SABLUX s’engage à offrir des solutions immobilières sur mesure, adaptées aux besoins et aux aspirations de chacun.

C’est fort de cette ambition que SABLUX a déposé ses valises au Burkina Faso. Le choix porté sur le Burkina Faso n’est pas fortuit, à écouter Souleymane Diallo, directeur général de SABLUX Holding.

« Aujourd’hui, le Burkina Faso occupe une place particulière dans notre stratégie de croissance. C’est un pays dont nous avons découvert des immenses potentialités humaines et économiques. Ce pays est un exemple de résilience, d’ingéniosité et de solidarité », a révélé le directeur général de SABLUX Holding.

Mbaba Coura Ndiaye, ambassadeur du Sénégal au Burkina a pleinement salué l’implantation du groupe SABLUX au Burkina Faso. « C’est une preuve supplémentaire que le Burkina Faso est une destination privilégiée grâce à son environnement favorable, les talents locaux, et son expérience. Cette inauguration renforce également les liens économiques et culturels du Sénégal et le Burkina Faso. Elle contribue aussi à créer des emplois, et favorise le transfert des compétences », a-t-il reconnu.

Présidée par le ministère en charge de l’urbanisme et de l’habitat, cette implantation du groupe SABLUX au Burkina Faso est un tournant décisif pour la transformation urbaine du pays, selon Amed Sory, directeur de cabinet du ministère de l’urbanisme. « L’arrivée de SABLUX, constitue une avancée significative pour répondre aux besoins croissants de notre population en matière de logement. Nous nous réjouissons de cette collaboration qui, sans aucun doute, contribuera à offrir un cadre de vie décent et durable à nos concitoyens », a-t-il fait savoir.

Ce partenariat entre SABLUX et le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat marque une nouvelle étape dans la transformation urbaine du Burkina Faso. Le ministère a assuré le groupe de son plein soutien pour mener à bien ses projets ambitieux.

« Nous avons la ferme volonté de travailler en synergie pour promouvoir des solutions innovantes et durables, et notamment pour encourager la densification du tissu urbain à travers la promotion de l’habitat vertical. Cette approche permettra non seulement de répondre à la demande croissante de logements, mais aussi d’optimiser l’utilisation de l’espace et de favoriser un développement urbain harmonieux », a promis Amed Sory.

Le Groupe SABLUX, en 15 ans d’expertise, c’est 11 filiales spécialisées, plus de 85 programmes lancés, 49 programmes livrés, plus de 3000 emplois indirects créés. En plus du Burkina Faso, SABLUX est présent au Sénégal, en Guinée et en Côte d’Ivoire.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

