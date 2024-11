Promotion immobilière : « Avec nous, il n’y a plus d’affairisme. Il faut seulement remplir les conditions » (Premier ministre)

publicite

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a reçu, en audience, ce vendredi 29 novembre 2024, à Ouagadougou, le Consul honoraire de Port-Gentil au Gabon, Adama Mouyama Yaméogo. Il a plaidé, auprès du Chef du Gouvernement, l’extension de sa juridiction à Oyem, une province du Gabon, en vue de faciliter la production de documents au bénéfice de nos compatriotes.

L’ordre du jour de l’audience entre le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, et le Consul honoraire de Port-Gentil, Adama Mouyama Yaméogo, a porté sur deux points : une demande d’autorisation de l’extension de sa juridiction à Oyem et un projet de création d’une société immobilière au Burkina Faso.

En ce qui concerne l’extension de sa juridiction à Oyem, le Consul honoraire de Port-Gentil a expliqué que la province de Oyem, distante de 600 kilomètres de Libreville, est la porte d’entrée de nos compatriotes quand ils arrivent par le Cameroun et la Guinée équatoriale.

« Nos compatriotes éprouvent beaucoup de difficultés pour pouvoir arriver à Libreville. Leur nombre est très croissant. C’est compliqué puisqu’ils n’ont pas de documents, notamment de cartes de séjour. Pour avoir la carte de séjour, il faut obligatoirement une carte consulaire.

L’ambassade étant à 600 km, cela fait qu’ils n’ont pas pour la plupart des documents d’identité. Nous avons plaidé pour la recherche de solutions pour qu’ils puissent régulariser leur situation au Gabon en obtenant la carte consulaire parce qu’on ne peut pas avoir la carte de séjour s’ils n’ont pas la carte consulaire.

Au Gabon, la carte consulaire est primordiale pour tous les Burkinabè et faciliter son obtention permettra à nos compatriotes d’exercer facilement et par la suite d’investir au pays. L’année dernière, nous avons cotisé à hauteur de 18 millions 500 000 francs CFA pour l’effort de paix. Nous avons donc plaidé pour une extension de notre juridiction à Oyem », a-t-il affirmé.

A cette requête, le Premier ministre a conseillé au Consul honoraire de Port-Gentil de préparer un dossier à transmettre au ministère en charge des Affaires étrangères qui par la suite va l’introduire en Conseil des ministres qui a le dernier mot pour trancher.

Exerçant dans le BTP et dans la promotion immobilière au Gabon, le Consul honoraire de Port-Gentil ambitionne de créer une société immobilière au Burkina Faso, le terrain étant déjà acquis. Cette démarche de venir investir au Burkina Faso a été saluée par le Chef du Gouvernement.

« Vous devez monter un dossier et vous acquitter des frais. Par la suite, le ministère en charge de l’Urbanisme va vérifier si votre dossier est en conformité avec la nouvelle loi sur la promotion immobilière car pour avoir l’agrément, il y a une procédure à respecter. Avec nous, il n’y a plus d’affairisme. Il faut seulement remplir les conditions », a-t-il déclaré.

A l’occasion de cette audience, Dr Kyélem de Tambèla a passé un message pédagogique, celui de la participation à la construction du Burkina Faso, à l’endroit de la diaspora gabonaise, en particulier et des Burkinabè de l’extérieur en général.

« On a passé notre temps à construire chez les autres. Nos parents sont allés construire chez les autres et après on les humilie. Il faut construire son propre pays. C’est ce que notre régime veut faire. Notre ambition c’est de transformer notre pays. D’ici quelques années, les gens ne vont pas reconnaître notre pays, car il aura évolué sur tous les plans. Quoi qu’on dise votre histoire est attachée à ce pays. Ailleurs tu te mens à toi-même, et tu te mens aux autres. Nous avons tous intérêt à construire notre pays. Rien ne vaut la terre de ses ancêtres. Avant tout l’intérêt c’est le pays », a-t-il martelé.

Source : DCRP/Primature

