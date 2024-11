Région des Hauts Bassins : La commune de Nasso accélère la cadence en matière d’assainissement

publicite

Le Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Nasso franchit une nouvelle étape en matière d’hygiène et de sécurité. Trois nouveaux ouvrages d’assainissement, comprenant des latrines améliorées, et des douches seront bientôt mis en service au sein de la maternité, du dispensaire et des locaux du personnel soignant. En attente d’inauguration, ces infrastructures ont été visitées par une caravane de presse organisée par la Direction Générale de l’Assainissement des Eaux Usées et Excreta (DGAEUE), le vendredi 29 novembre 2024.

« Avant, il y avait un petit ouvrage qui était là. Le personnel comme les malades se débrouillaient dedans. Que tu sois une femme en maternité, un malade ou un accompagnant ou un agent de santé, nous tous on fréquentait le même bloc », se souvient encore Alexis Mihin, infirmier chef du CSPS de Nasso.

Ces souvenirs tumultueux resteront bientôt aux oubliettes. Grâce au Programme d’Approvisionnement en Eau et d’Assainissement (PAEA), le CSPS de Nasso brille de nouvelles infrastructures. Trois grands blocs de latrines sont réalisés dans ces lieux. Un bloc pour la maternité composé de quatre cabines, une douche, deux cabinets, et un espace pour les personnes à mobilité réduite. Un bloc pour les malades et accompagnants formé de deux cabines, et un espace pour les handicapés. Le dernier bloc est réservé aux personnels soignants composé de deux cabines.

Ces ouvrages permettront d’améliorer considérablement les conditions d’accueil des patientes et du personnel, mais aussi réduire ainsi les risques d’infection. « On peut dire que ces ouvrages, c’est venu d’un cri de cœur, parce qu’il y a longtemps, les derniers ouvrages réalisés dans le cadre de l’assainissement datent de 2002. Ces ouvrages étaient défectueux, on a procédé à des demandes et de plaidoyers. C’est cette année que ça vu le jour », a renseigné Alexis Mihin.

Après le centre de santé de Nasso, quelques ménages ont reçu la visite de la caravane. Dans cette localité, la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement (DREA) a réalisé 110 latrines au profit des ménages vulnérables. Selon Arthur Zouré, agent de suivi et évaluation à la DREA Hauts Bassins, cette initiative de doter le village de Nasso des latrines est née du constat que la localité de Nasso a un taux de latrinisation un peu faible.

Grâce à ces latrines, un vent nouveau souffle à Nasso. Les populations n’ont plus besoin de se taper des kilomètres pour se soulager. « La venue de ces latrines a changé pas mal de choses. Cela a diminué la défécation à l’air libre. Ca permis aux uns et aux autres d’assainir les milieux », a reconnu Simplice Sanou, président CVD du village de Nasso.

Toutes ces actions en faveur de l’assainissement dans la région des Hauts Bassins ne sont pas fortuites. Le taux de l’assainissement va en crescendo. « L’assainissement dans la région des Hauts Bassins est en plein essor. Actuellement, la région occupe le 3e rang au plan national avec un taux de 29% », a précisé Arthur Zouré.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

