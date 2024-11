publicite

Dans le cadre de son suivi des politiques d’assainissement, la direction générale de l’assainissement des eaux usées et excreta accompagné des professionnels de médias se sont rendus dans le Centre-Ouest le mercredi 27 novembre 2024. L’objectif était d’évaluer l’efficacité des programmes de construction de latrines et de sensibilisation, et de recueillir les témoignages des populations sur les défis rencontrés. Les premiers retours indiquent un engagement fort des communautés et des progrès significatifs dans l’accès à des installations sanitaires de base.

Le périple de la délégation, composée des Hommes de médias et de la direction générale de l’assainissement des eaux usées et excreta, a débuté à Sogpelcé, une commune du Boulkiemdé réputée pour son hygiène exemplaire. Ici, la propreté est un mode de vie partagé par toute la communauté. De visu, l’engagement de tous est à louer dans cette localité.

Bonne nouvelle ! Sogpelcé est sur le point d’obtenir la certification « Fin de la Défécation à l’Air Libre » (FDAL), récompensant ainsi les efforts remarquables de ses habitants. Chaque foyer dispose désormais de latrines, soit un ratio d’une latrine pour dix personnes, témoignant d’un réel engagement en faveur de l’assainissement.

Ce succès remarquable est le résultat d’une mobilisation sans précédent de tous les habitants. Grâce à l’accès universel à des latrines modernes, Sogpelcé améliore considérablement la santé de sa population, protège l’environnement et pose les fondations d’un développement durable.

Le projet Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC), dirigé par l’association Actions et innovations pour le développement durable, a permis de transformer en profondeur les pratiques d’assainissement de la communauté. Au-delà de la construction des latrines et des puisards, le projet a mis l’accent sur la sensibilisation à l’hygiène, la formation des artisans locaux et la participation active des habitants à toutes les étapes de sa mise en œuvre.

« Nous mettons en place avec les bénéficiaires un comité d’assainissement villageois, qui fait son plan d’action et qui mène les activités pour conduire le village à la fin de la défécation à l’air libre. Dans ce village, nous sommes à 85 concessions, et à l’heure actuelle, on est à 120 latrines réalisées », a indiqué Raoul Kouma, président de l’association Actions et innovations pour le développement durable.

Après cette étape, cap est mis sur la cité du cavalier rouge. Là-bas, le gouvernorat de Koudougou s’est doté de nouvelles infrastructures sanitaires modernes et accessibles à tous. Les deux blocs de latrines publiques dont un pour les hommes et l’autres pour les femmes, équipés de lavabos, et de passage pour des personnes à mobilité réduite sont une réponse concrète aux enjeux d’hygiène et de santé de la population.

À la mairie de Koudougou, des travaux sont en cours pour la construction de toilettes mobiles. Ces initiatives témoignent de la priorité accordée par les autorités de la région du Centre-Ouest à l’amélioration de l’assainissement. En 2023, le taux d’accès à l’assainissement dans la région s’élevait toutefois à 23,23%. Un taux qui indique une avancée significative, mais rappelle des défis.

« On est parti de moins de 1% en 2010, à 23% aujourd’hui, c’est un pas de géant, mais l’effort reste beaucoup à fournir, parce que nous devons atteindre 100% en 2030, dans 5 ans, on doit atteindre 100% », a souhaité Daouda Ouédraogo, au nom du directeur régional de l’eau et de l’assainissement du Centre Ouest.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

