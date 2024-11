Litige foncier à Ouidtenga : Le recours aux mânes et aux ancêtres comme l’ultime solution

publicite

Les habitants du village de Ouidtenga se sont réunis le mardi 26 novembre 2024 pour exprimer leur mécontentement et leur désarroi face aux agissements de la société immobilière IMMOREX. Cela s’est matérialisé par des sacrifices divers pour confier la suite de l’affaire aux mânes et aux ancêtres dudit village.

De mémoire, depuis près de cinq ans maintenant, les habitants du village de Ouidtenga qui forme avec Balkuy le secteur 49 de l’arrondissement 11 de Ouagadougou, entretiennent un conflit foncier avec la société immobilière IMMOREX. Selon les plaignants, après plusieurs tractations judiciaires qui leur donnaient raison, le chapitre était censé être clos définitivement.

Cependant, les choses semblent être toujours à la case départ. En effet, Gabriel Sawadogo porte-parole des plaignants, par ailleurs propriétaire terrien lésé a expliqué qu’après les multiples recours à la justice, ils se retrouvent aujourd’hui en cassation.

« Dans cette situation, il s’est trouvé qu’entre la fin de la procédure en appel et celle de la cassation, on a eu des influenceurs qui se sont introduits dans le dossier et qui ont eu à impacter négativement le cours des choses ce qui nous a amené à nous interroger sur la suite qui pourrait être réservée à ce dossier parce que la saga des influenceurs ne cesse de s’accroître et cela nous donne des inquiétudes », a-t-il décrié.

Alors, se sentant lésés dans leur droit, les habitants de Ouidtenga ont décidé de faire appel aux mânes et aux ancêtres comme l’ultime recours pour avoir satisfaction. Cela, explique Gabriel Sawadogo pour protéger leurs acquis à savoir le verdict de la cour d’appel qui leur donnait raison. « Nous allons confier notre affaire désormais à nos ancêtres titulaire de Ouidtenga, de Balkuy afin que tous ceux qui vont se lever et qui vont penser qu’il n’y a rien, qu’ils se rendent compte que nous on les laisse avec nos ancêtres. C’est le fond de notre détermination.

A Ouidtenga on aura une cérémonie. Mais durant toute la semaine, il y aura des cérémonies à divers endroits et au niveau de divers autels pour confier notre sort désormais à nos fétiches titulaires afin qu’ils puissent juger de ce que nous sommes et de ce que le droit nous a préservé pour que nous soyons rempli de nos droits. Tous ceux qui viendront pour nous dévoyé verront les effets de leur intrusion malveillante à notre endroit », a-t-il mis en garde.

Dans le souci d’équilibré l’information, nous sommes rentrés en contact avec la société immobilière IMMOREX pour avoir leur lecture sur la situation. Maître Mohamadou Paré, le répondant de ladite société a indiqué que le dossier se situe devant les juridictions, par conséquent ils préfèrent ne pas se prononcer sur la question afin de ne pas interférer dans le fonctionnement de la justice. Néanmoins, il a clarifié que « les décisions dont ils parlent, la décision a été cassé par la cour de cassation. Ça veut dire que la cour de cassation a remis en cause l’arrêt de la cour d’appel ».

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

