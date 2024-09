Ouidtenga : Des habitants « interdits » de poursuivre la construction de leurs logements

publicite

Des habitants du quartier Ouidtenga de l’arrondissement 11 de Ouagadougou sont sortis le 18 août 2024 pour « exiger le départ de la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) » qui leur « interdit », selon leurs dires de construire sur le site.

Après un épisode judiciaire remporté deux fois par les résidents du quartier Ouidtenga de Ouagadougou, ces derniers, qui étaient opposés selon leurs dires à l’agence immobilière IMMOREX SA, ne comprennent pas la présence des Forces de l’ordre notamment la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) qui leur « interdit » de poursuivre leurs travaux de construction.

« Nous (les propriétaires terriens, NDLR) avons signé des conventions avec des sociétés de promoteurs immobiliers qui nous ont dédommagés. On est même allé en justice deux fois et nous avons eu raison. Du coup, nous avons vu la Compagnie Républicaine de Sécurité (CRS) qui est là et qui interdit aux gens de construire et là on n’a rien compris.

Ils (la CRS, NDLR) ne nous ont pas remis un document officiel, on est là pour comprendre la situation », s’est interrogé Alexis Rouamba, habitant du quartier Ouidtenga de Ouagadougou et représentant le chef dudit quartier.

À l’écouter, ils n’ont pas reçu de note officielle de ne pas construire. Et aussi, a-t-il souligné, « l’interdiction de construire » est adressée à tout le site et « même nous les propriétaires terriens et ceux qui ont payé ne construisons pas ».

Alexis Rouamba a appelé les forces de l’ordre présentes sur place de les laisser en paix. « Nous demandons à ce que la CRS, vu qu’ils n’ont pas de document officiel, qu’ils nous laisse en paix pour qu’on puisse construire afin de mettre nos familles à l’abri », a conclu Alexis Rouamba.

Toutefois, la société immobilière (IMMOREX) SA a fait savoir, selon les propos de Alexis Rouamba avoir payé tous les terrains d’une superficie de 666 hectares du site et qu’il a « les documents et même un titre foncier ».

Après plusieurs tentatives non concluantes en raison de l’indisponibilité de l’un des avocats, « faute de santé », nous n’avons pas eu la version de la structure immobilière jusqu’à ce jour 10 septembre 2024.

