Tour cycliste féminin Yennenga : Issaka Yaméogo remet deux vélos à Lamoussa Zoungrana et Godwin Grâce du Nigeria

Des gros lots pour des participantes au Grand Prix Yennenga organisé en marge du Tour cycliste féminin Yennenga. A cette occasion, deux cyclistes Lamoussa Zoungrana et Godwin Grâce du Nigeria ont reçu chacune un vélo de la part de Issaka Yaméogo, directeur général des hôtels Excellence le dimanche 19 avril 2026 à Ouagadougou.

Lamoussa Zoungrana a remporté la première édition du Grand prix cycliste Yennenga disputé le dimanche 19 avril 2026 sur l’avenue Thomas Sankara de Ouagadougou. L’athlète burkinabè est arrivée en compagnie de sa coéquipière, Awa Bamogo, victorieuse du Tour cycliste féminin Yennenga, main dans la main.

A cette occasion, des partenaires du tour du Faso ont fait parlé leur cœur. C’est ainsi que Lamoussa Zoungrana, meilleur burkinabè a reçu un vélo de course des mains de Amadi Konfé, représentant le PDG des chaînes Hôtel Excellence au Burkina Faso qui a remis ce vélo.

Encouragée les cyclistes

Meilleur cycliste invitée, la Nigériane Grâce Godwin Osaretin a également reçu un vélo de course des mains de Amadi Konfé, le représentant. Pendant le Tour cycliste féminin, la Nigériane a remporté la 5e et dernière étape. « Nous avons tenu à faire ce don surtout pour l’amour du cyclisme. Excellence Hôtel est un partenaire du sport en général et du cyclisme en particulier.

Le promoteur organise d’ailleurs chaque année, un tour cycliste. C’est vraiment un amour pour le cyclisme », a expliqué Amadi Konfé, directeur général des chaînes Hôtels Excellence Ouagadougou et Koudougou.

Il assure qu’il s’agit de vélos de qualité qui vont aider les coureuses à être encore plus compétitives. « Mais, le plus important, c’est le geste qu’il faut apporter au cyclisme. En remettant également un vélo aux équipes invitées, cela peut encore motivés ces équipes à revenir », espère Amadi Konfé.