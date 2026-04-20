Musique gospel : la chantre Phoebe dédicace son album « Térébinthe de l’Éternel »

La musicienne burkinabè Phoebe Sedoungo, alias chantre Phoebe, a officiellement présenté son premier album intitulé « Térébinthe de l’Éternel », le dimanche 19 avril 2026 à Ouagadougou, lors d’une cérémonie de dédicace tenue dans un cadre laïque.

Composé de sept titres entièrement chantés en français, l’opus aborde des thèmes tels que la foi, l’espoir et la résilience. Son titre est emprunté au vocabulaire biblique, plus précisément à Ésaïe chapitre I, verset 3. Selon l’artiste, le térébinthe symbolise « à la fois un lieu de rassemblement, la stabilité, la force, la longévité, mais aussi la foi, l’espoir et la résilience ».

À travers cet album, la chantre Phoebe dit vouloir atteindre un large public, bien au-delà des seuls fidèles chrétiens. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la cérémonie de dédicace s’est délibérément tenue dans un espace non confessionnel. « L’objectif, c’est que les chansons touchent tout le monde et que chacun puisse se sentir à l’aise en les écoutant », a-t-elle indiqué.

Apôtre Emmanuel Kiemtoré, père spirituel de l’artiste, n’a pas tari d’éloges lors de son intervention : « D’abord, comme je l’ai dit dans la salle, l’art est divin. Tout ce qui est artiste en nous nous a été donné par Dieu. Et lorsque nous regardons la nature, nous savons que le Créateur est un artiste. Vous regardez les couleurs, les combinaisons, même sur le plumage d’un oiseau ou d’une poule qui est chez vous, vous savez que ce n’est pas fait au hasard », a-t-il affirmé.

Il a en outre souligne le potentiel unique de l’artiste : « Donc l’art ici est combiné à la musique. C’est une expression, la musique étant un véhicule comme d’autres véhicules pour qu’un artiste s’exprime. Donc j’ai vu ce côté-là en elle. Elle a du potentiel et je l’ai tout le temps encouragé à partager ce qu’elle a. Parce que l’objectif, ce n’est pas de devenir une star, mais de s’exprimer afin que la musique, qui est un langage universel… »

Dans un exercice de vente aux enchères la clé USB numéro 001 a été adjugée au prix de 120 000 FCFA. L’album est disponible en format USB aux prix de 5 000 et 10 000 FCFA. Il est également accessible en ligne sur les pages Facebook, TikTok, YouTube et Instagram de la chantre Phoebe.