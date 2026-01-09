Musique chrétienne : Le chantre catholique Chris Béthanie annonce la sortie de son premier album « Effusion »

Le chantre catholique Chris Béthanie a officiellement annoncé, le jeudi 8 janvier 2026, la sortie de son tout premier album intitulé « Effusion », prévue pour le 10 janvier 2026 sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. L’œuvre, composée de 12 titres, sera portée par un single phare, « Esprit de révélation », accompagné d’un clip vidéo. 

Présenté comme un véritable parcours spirituel, Effusion se veut un « séminaire en chansons », inspiré des sept semaines du Renouveau Charismatique Catholique.

À travers les différents titres, l’album invite les auditeurs à cheminer progressivement dans une expérience de repentance, de guérison intérieure, de louange, d’invocation du Saint-Esprit, de proclamation prophétique et d’envoi en mission.

Selon Chris Béthanie, cet album répond à un vœu formulé par le pape François lors de la mise en place de l’organe Charisme, visant à permettre à toute l’Église de vivre l’expérience de l’effusion du Saint-Esprit.

Chris Béthanie
Chris Béthanie

« Le Pape François quand il mettait en place l’organe charisme a souhaité que toute l’église puisse vivre l’expérience de l’effusion et tout mon souhait est que cet album puisse matérialiser le souhait du pape et permettre à tous ce qui l’écouterons d’expérimenter la personne de l’esprit de Dieu », a-t-il souhaité.

L’artiste a également précisé que Effusion est l’aboutissement de plusieurs années de prière, de discernement et de maturation spirituelle.

Certains chants, longtemps interprétés lors de séminaires et de temps de prière, ont été finalisés après un accompagnement spirituel approfondi.

Lire également 👉Festival Kaïros 2025 : La musique chrétienne au service de l’humanité 

Le titre « Esprit de Révélation », considéré comme le cœur spirituel de l’album, a été composé sous inspiration lors de la préparation du rassemblement des Fils d’Issachar en janvier 2023.

Il bénéficiera d’un clip officiel, dont la sortie est prévue le 10 janvier 2026 sur la chaîne YouTube de l’artiste.

Parrain du chantre, Jacques Badini a invité les mélomanes à s’approprier l’album, qu’il décrit comme bien plus qu’un simple projet musical.

Parrain du chantre, Jacques Badini

« Je voudrais inviter tous les mélomanes a s’approprié l’effusion par ce qu’au-delà de l’album, c’est une démarche de foie, c’est une expérience que chacun peut vivre personnellement et aussi en groupe pour pouvoir expérimenter le merveilleux pouvoir du saint esprit », a-t-il souligné.

À l’occasion de cette annonce, une séance de dédicace a été organisée au profit du tout premier acquéreur de l’album, suite à l’achat des clés USB contenant l’œuvre.

Avec Effusion, Chris Béthanie propose une œuvre de louange profondément enracinée dans la prière, au service de la vie spirituelle personnelle et communautaire, pour la seule gloire de Dieu.

Mahoua SANOGO (Stagiaire) 

Burkina 24

     
