Sauvetage à haut risque sur le pont de Hérédougou : Un gendarme décoré pour bravoure

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 4 heures
0 Temps de lecture 1 minute

À la suite d’un incident survenu le 9 octobre 2024 au pont de Hérédougou, dans le département de Pâ, province des Balé, le Maréchal des Logis-Chef GANABA Bowend Somdé s’est illustré par un acte de courage exceptionnel en portant secours à un automobiliste en situation de détresse.

Lire aussi👉🏿Caporal Yaro Tiéka : Un acte de bravoure au service de la Nation

Faisant preuve d’un sang-froid remarquable, d’un engagement sans faille et d’un profond esprit de sacrifice, le gendarme n’a pas hésité à intervenir pour sauver une vie humaine, au péril de la sienne. Une action héroïque qui force l’admiration et reflète les valeurs fondamentales des forces de défense et de sécurité.

En reconnaissance de cet acte exemplaire, le MDC GANABA Bowend Somdé a été exceptionnellement décoré le jeudi 08 janvier 2026 par la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP), à travers l’attribution de la Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers. Cette distinction vient saluer une intervention déterminante et un attachement indéfectible à la protection de la vie humaine.

À travers cette décoration, la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers rend hommage à un professionnel dévoué, dont le comportement incarne les valeurs de bravoure, de solidarité et de sens du devoir qui caractérisent les forces de défense et de sécurité.

Cet acte de reconnaissance souligne également l’importance de la coopération interservices et la nécessité de valoriser les agents qui, au quotidien, s’engagent avec abnégation pour la sécurité et la protection des populations.

Source : Gendarmerie Nationale

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 4 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Afrique du Sud : Des manifestants exigent la libération de Nicolás Maduro

il y a 1 heure
La Brigade Laabal en mission contre la mendicité

Brigade Laabal : Un an de lutte contre l’incivisme au service de l’ordre public

il y a 2 heures

Musique chrétienne : Le chantre catholique Chris Béthanie annonce la sortie de son premier album « Effusion »

il y a 2 heures

Burkina Faso : 963 détenus bénéficient de la grâce présidentielle au 1er janvier 2026

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page