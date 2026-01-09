Sauvetage à haut risque sur le pont de Hérédougou : Un gendarme décoré pour bravoure

À la suite d’un incident survenu le 9 octobre 2024 au pont de Hérédougou, dans le département de Pâ, province des Balé, le Maréchal des Logis-Chef GANABA Bowend Somdé s’est illustré par un acte de courage exceptionnel en portant secours à un automobiliste en situation de détresse.

Faisant preuve d’un sang-froid remarquable, d’un engagement sans faille et d’un profond esprit de sacrifice, le gendarme n’a pas hésité à intervenir pour sauver une vie humaine, au péril de la sienne. Une action héroïque qui force l’admiration et reflète les valeurs fondamentales des forces de défense et de sécurité.

En reconnaissance de cet acte exemplaire, le MDC GANABA Bowend Somdé a été exceptionnellement décoré le jeudi 08 janvier 2026 par la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP), à travers l’attribution de la Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers. Cette distinction vient saluer une intervention déterminante et un attachement indéfectible à la protection de la vie humaine.

À travers cette décoration, la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers rend hommage à un professionnel dévoué, dont le comportement incarne les valeurs de bravoure, de solidarité et de sens du devoir qui caractérisent les forces de défense et de sécurité.

Cet acte de reconnaissance souligne également l’importance de la coopération interservices et la nécessité de valoriser les agents qui, au quotidien, s’engagent avec abnégation pour la sécurité et la protection des populations.

Source : Gendarmerie Nationale