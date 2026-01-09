Burkina Faso : 963 détenus bénéficient de la grâce présidentielle au 1er janvier 2026

Conformément aux dispositions de la Constitution du 2 juin 1991, le Chef de l’État a exercé son droit de grâce à l’occasion du 1er janvier 2026. Prévu à l’article 54 de la Loi fondamentale et rendu applicable par la loi n°010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso, ce droit permet d’accorder des remises ou des commutations de peines à certains détenus.

Le décret adopté à cet effet concerne les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement à temps ainsi que les condamnés à perpétuité dont les décisions judiciaires sont devenues définitives. Pour l’année 2026, un total de 963 détenus a bénéficié de ces mesures de clémence.

Lire également 👉 Compte rendu du Conseil des ministres du jeudi 8 janvier 2026

Dans le détail, trois cent soixante-douze (372) détenus condamnés ont obtenu une remise totale du reliquat de leurs peines. Cinq cent quatre-vingt-dix (590) autres ont bénéficié d’une remise partielle comprise entre trois (03) et douze (12) mois. Par ailleurs, un (01) condamné à la réclusion criminelle à perpétuité a vu sa peine commuée.

Les bénéficiaires ont été sélectionnés sur la base de critères bien définis, notamment l’âge, la minorité pénale, l’état de santé jugé précaire ou encore l’implication dans les travaux des unités de production agricole, des ateliers et des travaux communautaires. Une attention particulière a également été accordée aux condamnés ayant sollicité la commutation de leurs peines en Travail d’Intérêt Général (TIG).

Selon les autorités, ces mesures de grâce et de remise de peines s’inscrivent dans une démarche à caractère humanitaire. Elles visent à offrir une seconde chance aux personnes incarcérées ayant démontré des efforts concrets de réinsertion sociale et de réhabilitation.

Ainsi, à l’occasion du 1er janvier 2026, ce sont au total neuf cent soixante-trois (963) détenus qui ont bénéficié de remises totales, partielles ou de commutations de peines sur l’ensemble du territoire national.