Caporal Yaro Tiéka : Un acte de bravoure au service de la Nation

Lors des violentes attaques survenues les 25, 26 et 27 septembre 2025 à Gomboro, un soldat burkinabè s’est illustré par un courage hors du commun, au péril de sa propre vie. Alors que ses camarades se repliaient vers des positions amies face à la menace terroriste, le militaire de 2ᵉ classe Yaro Tiéka a fait le choix de rester sur zone pour protéger des civils en danger.

Confronté à une situation critique, le jeune soldat a fait preuve d’un sang-froid remarquable et d’une parfaite connaissance du terrain. Seul, il a organisé l’évacuation et la mise en sécurité du chef du village, garant de l’autorité coutumière locale, ainsi que d’une dizaine de civils. Tous ont pu être conduits vers une zone sécurisée, échappant ainsi à une menace imminente.

Cet acte de bravoure exceptionnelle, accompli dans des conditions extrêmes, a valu à Yaro Tiéka une promotion au grade de caporal à titre exceptionnel. En reconnaissance de son courage, de son sens du devoir et de son engagement sans faille pour la Patrie, il a reçu, le mercredi 7 janvier 2026, la Croix du Combattant avec agrafe « Bravoure ».

Le Chef d’État-Major Général des Armées, ainsi que l’ensemble des Forces de défense et de sécurité, ont salué cet acte héroïque, rendant hommage à un soldat exemplaire. À travers le caporal Yaro Tiéka, c’est le sacrifice, l’honneur et le dévouement de tous les combattants burkinabè engagés sur le front qui sont mis en lumière.

Source : EMGA

     
