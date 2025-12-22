Festival Kaïros 2025 : La musique chrétienne au service de l’humanité

Partage

Du 18 au 20 décembre 2025, s’est tenue la 5e édition du festival Kaïros. La cour du Centre de formation musicale « La Dernière Trompette » a accueilli, le samedi 20 décembre, la cérémonie de clôture de cet événement. Devenu un rendez-vous annuel incontournable pour la musique chrétienne au Burkina Faso, le festival a réuni cette année de nombreux artistes confirmés ainsi que des talents émergents autour du thème : « La musique au service de l’humanité ».

Bien plus qu’un simple divertissement, le festival Kaïros se veut un outil d’évangélisation et de formation. En prélude au grand concert de clôture de cette 5e édition, deux soirées d’évangélisation ont été organisées dans un quartier périphérique de Ouagadougou. Pour le pasteur George Zabsonré, directeur du centre et membre de l’organisation, le bilan est positif. « Nous avons annoncé la bonne nouvelle et plus d’une vingtaine de personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ », a-t-il informé.

Le festival met également un point d’honneur à l’enseignement biblique pour guider les artistes. George Zabsonré rappelle ainsi la vocation des participants, notamment des jeunes musiciens chrétiens. « Ils appartiennent à Jésus-Christ, c’est lui qui leur a donné le talent. Ils doivent Le louer sur cette terre », a-t-il indiqué.

La soirée du 20 décembre a offert une scène d’expression à des artistes tels que Jean Yaogo, SiBémol, Phanuel ou encore Déborah Sampigo. Sous la direction artistique de Wendlavim Zabsonré, professeur au conservatoire de Lyon, l’accent a été mis sur la qualité technique et l’engagement de la jeunesse.

« Aujourd’hui, quand on regarde sur la scène, je crois que la moyenne d’âge c’est 25 ans, 26 ans. De sentir que la relève est là et qu’ils sont conscients que tout ce qu’ils ont est un don de Dieu nous ravit pleinement », s’est réjoui le directeur artistique. Pour lui, l’objectif est d’amener la musique chrétienne à un niveau d’excellence mondiale.

Déjà, les organisateurs se projettent vers 2026. La 6e édition ambitionne de rassembler tous les anciens élèves du centre devenus de grands musiciens. Des masterclasses sont également prévues pour favoriser le partage d’expérience entre les invités internationaux et les jeunes locaux, afin de renforçer l’idée d’une musique qui sert l’épanouissement humain et spirituel.

Akim KY

Burkina 24