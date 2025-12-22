Promotion du vivre-ensemble : La 1ère édition du FESCOP referme ses rideaux à Pazani

Partage

La 1ère édition du Festival des Communautés à Pazani (FESCOP) a connu son apothéose le dimanche 21 décembre 2025 dans ledit quartier de Ouagadougou. Lancé le 19 décembre 2025, cet événement vise à contribuer à la valorisation des richesses culturelles et des produits locaux, tout en renforçant la cohésion sociale au Burkina Faso, sous le thème « Pour la valorisation du patrimoine culturel et du savoir-faire local, je m’engage ! ».

Partant du constat que la jeunesse burkinabè méconnaît souvent les valeurs culturelles du pays, l’association Neer Boada pour l’Autopromotion des Personnes en Difficulté (ANB/APD) a souhaité donner un coup de pouce pour faciliter cette réappropriation. C’est dans cette optique qu’elle a conçu le FESCOP, dont la première édition s’est achevée ce dimanche.

Pour ce premier rendez-vous, le festival a proposé un programme diversifié. Parmi les activités phares, on peut citer le cross populaire des forces vives des quartiers de Yagma, Pazani, Kamboinsin et Wobrégré, un concours de pétanque entre parents à plaisanterie, des matchs amicaux ainsi qu’une journée dédiée aux communautés.

Selon Martin Nacoulma, promoteur du festival, les quartiers de Pazani et de Yagma ont particulièrement besoin de telles initiatives de renforcement du vivre-ensemble, au regard des épreuves qu’ils ont traversées par le passé. Pour lui, ce festival a pour ambition de faciliter la communion entre les populations de ces localités, et plus largement, de tout le Burkina Faso.

« Dans sa réalisation, le FESCOP a permis aux différentes communautés, tant religieuses que socioculturelles, de renouer avec les valeurs du vivre-ensemble et de la cohésion sociale. Malgré les difficultés rencontrées, cette 1ère édition a pu se tenir. Nous ne pouvons que nous en réjouir, car l’événement était initialement prévu l’année dernière, mais des contraintes financières l’avaient empêché d’aboutir. C’est donc un sentiment de satisfaction pour les membres de l’association d’avoir réussi ce pari », s’est-il réjoui.

Hamidou Belem, chargé de mission, a représenté le ministre en charge de la Communication, président de cette édition. Au nom du ministre, il a salué la tenue de ce festival qui, selon lui, a su rassembler plusieurs communautés, une démarche qui s’inscrit dans les ambitions du ministère. « Nous soutiendrons toujours ce genre d’initiatives », a-t-il affirmé, tout en promettant l’accompagnement futur du festival.

L’association Neer Boada pour l’Autopromotion des Personnes en Difficulté (ANB/APD) a été créée en 2009 et a son siège au quartier Pazani (Arrondissement n°9 de Ouagadougou). La 2ème édition du FESCOP est d’ores et déjà annoncée pour la période du 17 au 20 décembre 2026.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24