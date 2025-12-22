Littérature : Abdoudramane Sawadogo décrypte les enjeux du Sahel dans son nouvel essai

L’écrivain et analyste Abdoudramane Sawadogo a dédicacé, le samedi 20 décembre 2025 à Ouagadougou, son dernier ouvrage intitulé « Sahel : L’espoir des peuples longtemps martyrisés. De la tragédie libyenne à l’Alliance des États du Sahel ». Un essai qui se veut à la fois un devoir de mémoire et une boussole géopolitique.

Dans cet essai structuré en quatre grandes parties, Abdoudramane Sawadogo livre une analyse incisive de la crise multidimensionnelle qui frappe le Sahel.

De l’onde de choc provoquée par l’effondrement de la Libye jusqu’à la naissance de l’Alliance des États du Sahel (AES), l’auteur explore les racines historiques et les failles politiques qui ont permis l’expansion de l’insécurité.

Pour l’auteur, ce livre répond à un impératif de vérité. « Il nous est apparu essentiel d’identifier la genèse de cette crise. Pourquoi a-t-elle pris une telle ampleur ?

L’une des réponses réside dans le laxisme de certains dirigeants de l’époque », a-t-il martelé. En documentant les faits actuels, il souhaite offrir aux générations futures un socle d’information fiable pour comprendre les mutations en cours.

Vendu au prix de 3 500 FCFA, l’ouvrage est disponible physiquement au Comptoir burkinabè du papier ainsi qu’à la librairie Aoulat Distribution.

Soucieux de toucher un public plus large et de s’adapter aux nouveaux usages, l’auteur mise également sur la distribution numérique via la plateforme LitAfrika (disponible sur www.litafrika.org.

« LitAfrika ambitionne de porter la voix des auteurs africains contemporains et de soutenir la création locale en facilitant la diffusion du savoir au-delà de nos frontières », a précisé Abdoudramane Sawadogo.

Analyste reconnu pour son engagement sur les questions sécuritaires, Abdoudramane Sawadogo n’en est pas à son coup d’essai. Il est l’auteur de l’ouvrage prospectif « Et si on se réveillait ? …

Les 11 clés pour le développement du Burkina Faso » et d’ouvrages pédagogiques comme le manuel « Mathématiques BEP 2 », de la Collection OASIS.