Tribune | Burkina Faso : « Si nous ne célébrons pas nos soldats aujourd’hui, qui le fera à notre place ? » (Abdoudramane Sawadogo)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un hommage d’Abdoudramane Sawadogo, Professeur de mathématiques, écrivain et Président du parti Nouvelle Vision (NOVI), à l’endroit des Forces combattantes. Il attire également l’attention sur la nécessité pour les Burkinabè de reconnaitre et de célébrer l’héroïsme, le patriotisme et le sacrifice des soldats sur le front de bataille pour l’affranchissement du Burkina Faso.

Toutes les victoires se payent au prix du sang et d’innombrables sacrifices ! Nous payons la nôtre aujourd’hui. Trop de sang versés, trop de larmes coulées. Et pour nous qui vivons encore, une douleur silencieuse nous ronge. Une douleur qui nous ronge à cause de toutes ces atrocités que nos populations ont dû endurer et endurent toujours.

La suite après cette publicité

Une douleur qui nous ronge du fait que tous ces braves combattants ont versé leur sang sur la terre du Burkina pour que nous vivons dans la dignité, dans la joie de voir nos enfants grandir en paix dans un pays souverain. Jamais nous n’oublierons ce qu’ils ont fait pour nous, pour nos enfants, pour notre peuple.

Rien ne pourra nous faire détester nos soldats qui aiment aussi la vie comme nous, mais qui n’ont plus de repos. Qui, derrière eux, ont laissé familles et amis pour ce pays, pour nous.

Si nous ne célébrons pas nos soldats aujourd’hui, quand le ferons-nous ? Si nous ne célébrons pas nos soldats aujourd’hui, qui le fera à notre place ?

Telle est la décision d’un Burkinabè

Fils ou fille du Burkina, où qu’il sera, où qu’elle sera, où qu’il soit, ou qu’elle soit, jusqu’au plus profond endroit sur cette planète célébrera ceux qui font notre fierté : notre armée, nos soldats, nos combattants.

Nous pleurerons certes, mais jamais ne courberons l’échine afin d’honorer le sacrifice que notre armée fait pour nous jour et nuit, sous vent et pluie, sous froid et chaleur.

L’hommage qui vaille aujourd’hui, est l’hommage à vous qui êtes encore debout et à tous vos compagnons qui ont laissé à jamais la kalashnikov qu’ils auraient souhaitée garder encore jusqu’au dernier ennemi de notre patrie.

Merci pour tout !

Abdoudramane SAWADOGO

Professeur de mathématiques

Écrivain

Président du parti Nouvelle Vision (NOVI)

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite