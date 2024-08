Le Burkina Faso invite l’Ukraine à ne pas se tromper de combat

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un communiqué du Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur.

Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur a pris connaissance avec indignation, de la publication d’une vidéo de propagande de l’armée ukrainienne diffusée sur la page Facebook de l’Ambassade d’Ukraine à Dakar apportant un soutien sans équivoque aux groupes terroristes auteurs de l’attaque lâche et barbare perpétrée entre les 25 et 27 juillet 2024 à Tinzawatène dans le Nord Mali, contre les Forces Armées Maliennes (FAMa).

La suite après cette publicité

Le Burkina Faso condamne fermement cet acte d’apologie du terrorisme et s’étonne qu’il soit relayé par l’Ambassade d’Ukraine à Dakar. Il en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix opéré par l’Ukraine, de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial où l’unanimité est faite sur l’impératif de combattre ce fléau. Le Burkina Faso interpelle en particulier les pays africains épris de paix, à dénoncer ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent.

Le Burkina Faso réaffirme son soutien indéfectible aux Forces Armées Maliennes dans le combat pour la liberté et contre le terrorisme international et ses tentacules dans la Confédération Alliance des Etats du Sahel (Confédération AES) ainsi que sur l’ensemble du continent africain.

Rappelant le principe sacro-saint de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat souverain, le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur met le Gouvernement ukrainien face à ses responsabilités et l’invite surtout à se ressaisir.

Les groupes terroristes qui massacrent, tuent, violent et pillent au Nord Mali et sur l’ensemble de la bande sahélo saharienne menacent la paix et la sécurité internationale. L’Ukraine ne doit pas se tromper de combat et devrait s’abstenir de tout soutien de quelque nature que ce soit à ces terroristes, ce d’autant plus que les forces combattantes confédérales de l’AES ne sont mues que par le seul souci de vaincre le terrorisme qui gangrène notre espace commun et menace le continent africain.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite