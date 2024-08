publicite

Le Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires étrangères, dirigé par Yassine Fall, a exprimé une ferme condamnation suite à une publication effectuée sur la page Facebook de l’Ambassade d’Ukraine à Dakar.

Dans ledit communiqué, le Ministère sénégalais en charge des affaires étrangères a déclaré avoir été surpris par la diffusion d’une vidéo de propagande de l’armée ukrainienne, accompagnée d’un commentaire de l’Ambassadeur d’Ukraine. Ce commentaire apportait un soutien sans équivoque à l’attaque terroriste menée entre le 25 et le 27 juillet 2024 dans le nord du Mali par des rebelles Touaregs et des membres du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) contre les Forces Armées Maliennes (FAMA), entraînant des pertes humaines.

Le Sénégal, fidèle à sa position de neutralité constructive dans le conflit russo-ukrainien et appelant régulièrement à une résolution pacifique des différends, refuse toute tentative de transfert de propagande médiatique sur son territoire. Le communiqué précise que le Sénégal rejette le terrorisme sous toutes ses formes et ne tolère aucun propos ou geste faisant l’apologie du terrorisme, particulièrement lorsque cela vise à déstabiliser un pays frère comme le Mali.

En réitérant sa condamnation de l’attaque perpétrée par ces groupes terroristes, le Sénégal a renouvelé sa solidarité envers le gouvernement et le peuple malien, présentant ses condoléances aux familles des victimes et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Le communiqué mentionne également que l’Ambassadeur d’Ukraine à Dakar a été convoqué au Ministère de l’Intégration Africaine et des Affaires étrangères. Il lui a été rappelé les obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence qui doivent caractériser sa mission.

Les événements mentionnés dans le communiqué font référence à une attaque survenue près de Tin Zaouatine, à la frontière entre le Mali et l’Algérie.

Deux jours après l’attaque, Andriy Yusov, porte-parole du service de renseignement militaire ukrainien (GUR), a déclaré sur une chaîne de télévision locale que ses services collaboraient avec les rebelles opérant dans le nord du Mali. Il a affirmé que ces derniers avaient reçu des informations cruciales, permettant de mener une opération réussie. La page Facebook de l’Ambassade de l’Ukraine à Dakar a également supprimé son post, selon plusieurs informations, mais des internautes avaient déjà effectué des captures d’écran.

