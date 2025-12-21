CAN 2025 : Le Maroc réussit son entrée face aux Comores (2-0)

Partage

La Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 a officiellement demarré ce dimanche 21 décembre 2025. Pays hôte de cette édition, le Maroc a lancé sa compétition par une victoire face aux Comores (2-0) dans un stade acquis aux Lions de l’Atlas.

Initialement prévue en juin-juillet, la 35e édition de la CAN a été reprogrammée en décembre-janvier, en raison de la tenue de la Coupe du monde des clubs, nouvelle compétition de la FIFA. Privé d’Achraf Hakimi, absent pour blessure, le Maroc a toutefois connu une entame de match délicate face à une équipe comorienne bien en place.

Dès la 11e minute, Brahim Diaz obtient un penalty après avoir été déséquilibré dans la surface. Soufiane Rahimi se charge de la frappe, mais le gardien comorien Pandor repousse le tir.

Les Lions de l’Atlas subissent ensuite un coup dur avec la sortie sur blessure de Romain Saïss à la 18e minute. Malgré une large possession de balle le Maroc peine à trouver l’ouverture face au bloc bas des Comores. A la pause, le score reste nul et vierge (0-0) une possession de balle de 75%.

Des buts en deuxième période

Au retour des vestiaires, les Marocains accélèrent. A la 56e minute, Brahim Diaz libère le public. Sur un centre de Saibari, le ballon revient sur Brahim Diaz qui ouvre le score (1-0). Plus entreprenants, les Marocains doublent la mise à la 74e minute.

Bien lancé en profondeur, Ayoub El Kaabi inscrit le second but d’une spectaculaire retournée acrobatique (2-0). Ce sera le score final pour le Maroc qui réussit ainsi son entrée en matière et prend la tête de son groupe. Une victoire rassurante pour les Lions de l’Atlas, annoncés parmi les favoris de cette CAN à domicile.

Depuis l’édition 2019, la Coupe d’Afrique des nations se dispute les années impaires et réunit 24 équipes, contre 16 auparavant. Toutes visent à succéder aux Éléphants de Côte d’Ivoire, tenants du titre après leur sacre lors de la dernière édition disputée sur leur sol.

Le Burkina Faso fera son entrée en lice le 24 décembre prochain face à la Guinée équatoriale, avec l’ambition de réussir également son entame dans cette CAN 2025. Ce sera la première CAN de Brama Traoré en tant que sélectionneur principal des Étalons.