CAN 2025 : Le Burkina Faso retient 25 joueurs pour le Maroc

Le sélectionneur des Etalons Brama Traoré a livré la liste des joueurs convoqués pour participer à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 au Maroc. Brama Traoré a retenu 25 joueurs. Il a justifié ses choix à l’issue de la conférence de presse tenue ce lundi 8 décembre 2025.

Dans cette liste, des joueurs comme Mohamed Ouédraogo, Mohamed Konaté, Josué Tiendrébéogo, Abdoul Razack Yago sont absents. Guy Arsène Kouassi figure dans la liste des joueurs convoqués. Franck Lassina Traoré, longtemps blessé, est aussi dans la liste. Avec cette liste, Brama Traoré disputera sa première CAN en tant que sélectionneur.

« L’encadrement technique veut écrire une histoire glorieuse de notre football. Et cela passe par une victoire finale à la CAN. Nous connaissons les ambitions des uns et des autres. Si nous chacun devait s’exprimer, nous dirons que nous voulons cette coupe. Il faut l’atmosphère de victoire pour aller à la victoire », a souligné Brama Traoré.

Issa Kaboré, blessé est aussi retenu par le sélectionneur qui s’est aussi expliqué : « Concernant Issa également, il faut souligner que c’est un cadre qui est important sur le terrain et en dehors du terrain. C’est pour cela qu’on attend de voir les résultats de son IRM le 12 décembre ».

Le Burkina Faso débute la CAN le 24 décembre 2025 contre la Guinée Équatoriale avant d’affronter l’Algérie le 28 décembre. Les Étalons terminent leur compétition de groupe face au Soudan le 31 décembre.

La liste des joueurs convoqués

Gardiens : Hervé KOFFI (RC Lens), Kilian NIKIEMA (ADO La Haye), Farid OUEDRAOGO (AS Vita Club).

Défenseurs : Nasser Yacouba DJIGA (Wrexham AFC), Adamo NAGALO (PSV Eindhoven), Issoufou DAYO (Umm Salal SC), Issa KABORE (Wrexham AFC), Edmond TAPSOBA (Bayer Leverkusen), Arsène Guy KOUASSI (AC Ajaccio), Steeve Farid Yago (Aris Limassol), Rachid AYINDE (Jong KAA Gent).

Milieux : Ismahila Ouédraogo (Odense BK), Saidou SIMPORÉ (National Bank Egypt), Blati Touré (FC Pyramids), Gustavo Sangaré (FC Noah), Stéphane Aziz KI (Wydad Athletic Club), Cédric BADOLO (Spartak Trnava), Mohamed ZOUNGRANA (Mouloudia Club)

Attaquants : Bertrand TRAORÉ (Sunderland), Georgi Minougou (FC Pyramids), Dango Ouattara (Brendfort) ; Cyriaque Bi Irié KALOU (Fribourg), Pierre Landry KABORÉ (JK Trans Narva), Franck Lassina TRAORE (Shakhtar Donetsk), Ousséni BOUDA (Earthquakes San José)