Civisme et souveraineté : L’UPD installe les Clubs patriotiques dans les centres de formation

L’Union Panafricaine pour le Développement (UPD) a officiellement lancé la phase Ouagadougou de son Projet Éveil Patriotique le samedi 6 décembre 2025, lors d’une conférence tenue à l’Amphithéâtre de l’Université Libre du Burkina (ULB). Sous le thème «Jeunesse, Patriotisme et Construction d’une Nation Forte», cet événement marque l’extension du programme aux dix centres de formation professionnelle EMPRINT Professional School.

La conférence, qui a réuni une centaine de jeunes, des autorités et des leaders communautaires, intervient dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et sociaux. L’objectif principal du projet est de renforcer la citoyenneté active, le civisme, la discipline et l’esprit patriotique chez les jeunes.

Le Coordinateur National de l’UPD, Djibril Bamogo, a souligné l’importance de cette initiative pour l’avenir du pays. « Ce projet s’inscrit dans un contexte national exigeant. Il vise à raviver chez notre jeunesse les valeurs fondamentales de civisme, de patriotisme, de discipline et de responsabilité citoyenne», a-t-il déclaré.

Le projet s’articulera autour de conférences et de l’installation de Clubs patriotiques dans les établissements. Ces clubs permettront aux jeunes de se former aux valeurs républicaines et de devenir des soldats de la conscience.

Le vice-coordinateur de l’UPD, Abdoul Aziz Kouanda, dit Kombi naaba a clairement positionné le projet comme un vecteur des idéaux des autorités en place.

« L’objectif c‘est mettre dans les universités et dans les écoles des clubs patriotiques afin d’enseigner et de transmettre le message du Capitaine Ibrahim Traoré, la révolution populaire et progressiste, afin que tous les jeunes élèves et étudiants puissent être dans le bain et prendre le train en marche », a-t-il affirmé.

Il a précisé que ce lancement, le deuxième après un succès initial à Koubri, témoigne de la volonté de diffuser ces valeurs à Ouagadougou et dans les autres régions.

L’initiative a reçu le soutien des autorités éducatives. Larba Pilga, Directeur de la promotion du civisme au Ministère de l’Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle Technique, a exprimé l’adhésion de son ministère.

« Nous sommes dans un contexte où on a besoin plus que jamais du patriotisme, notamment du patriotisme des jeunes élèves et du monde scolaire. Nous marquons notre disponibilité à accompagner, à encadrer ces élèves pour leur inculquer les valeurs nécessaires » a-t-il affirmé, a-t-il indiqué.

Pour sa part, Mohamed Tiemtoré, représentant d’EMPRINT Professional School, a insisté sur la nécessité d’associer la formation professionnelle à la conscience citoyenne. « Dans le contexte sécuritaire actuel, nous voyons que ce serait formidable d’avoir des jeunes qualifiés, mais aussi des jeunes conscients, des jeunes patriotes», a-t-il expliqué.

Il a défini le patriotisme moderne comme une attitude, une discipline, une vision et la capacité des jeunes à se former, à entreprendre et à créer de la valeur pour la Nation.

Le lancement s’est conclu par l’installation officielle du Club Patriotique au sein de l’ULB, chose qui marque le début des activités concrètes. L’UPD, à travers ce projet, espère mobiliser une jeunesse qui se positionne comme actrice du changement, capable de défendre sa souveraineté et de contribuer activement à la cohésion nationale.

Akim KY

Burkina 24