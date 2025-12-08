Bobo-Dioulasso : Linda Cletchio Gabriella Traoré décroche son doctorat sur les ligneux fourragers

Partage

Linda Cletchio Gabriella Traoré a soutenu, le samedi 6 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso, sa thèse de doctorat unique en élevage, environnement et développement durable. À l’issue de la présentation, elle a obtenu la mention Très honorable, saluée unanimement par le jury.

‎L’impétrante a disposé de 40 minutes pour exposer les résultats de ses travaux portant sur le thème « Contribution des ligneux fourragers à l’amélioration de la productivité des petits ruminants dans la zone nord-soudanienne du Burkina Faso ».

‎Selon le président du jury, Dr Hamidou Traoré, par ailleurs directeur de recherche au CNRST, les travaux ont permis d’analyser la perception des producteurs sur l’utilisation des ligneux. Il a souligné que la doctorante a identifié plusieurs espèces et évalué leur impact sur l’alimentation des petits ruminants.

‎« Elle a démontré que certaines espèces ligneuses peuvent servir non seulement de fourrage, mais également de remède pour soigner certaines maladies des petits ruminants », a-t-il indiqué.

‎En outre, il a salué une thèse d’une brillante qualité, justifiant l’attribution de la mention Très honorable. ‎Poursuivant, il a rappelé que les résultats bousculent certaines idées reçues. ‎

« On pensait que seuls les caprins pouvaient consommer ces fourrages. Elle a montré que les ovins peuvent aussi en tirer profit. Ces espèces peuvent même remplacer certains produits chimiques importés, contribuant ainsi à une production de viande plus saine », a-t-il ajouté.

‎Une recherche utile pour les producteurs

‎La co-directrice de thèse, Hadja Oumou Sanon, également directrice de recherche au CNRST, a estimé que le Burkina Faso s’est enrichi d’un nouveau docteur compétent dans le domaine de l’élevage. ‎Elle a précisé que les travaux ont été menés à la fois en milieu paysan et en station, dans le cadre d’une plateforme d’innovation.

‎« Grâce à cette plateforme, chaque résultat obtenu était partagé avec les producteurs. Cela a facilité l’adoption des technologies mises au point », a-t-elle expliqué.

‎Une thématique motivée par les réalités du terrain

‎Interrogée sur le choix de son sujet, Linda Cletchio Gabriella Traoré a indiqué que l’alimentation des petits ruminants reste un défi majeur pour les éleveurs.

‎« Les petits ruminants constituent une forme d’épargne pour les ménages ruraux. Stabiliser leur production permet d’améliorer les revenus. Les ligneux fourragers sont disponibles localement, mais souvent mal utilisés. Il fallait donc travailler à une utilisation plus rationnelle et durable », a-t-elle confié.

‎Des perspectives tournées vers la valorisation des ligneux

‎À court terme, la nouvelle docteure prévoit de produire des fiches techniques pour orienter les producteurs vers une gestion plus durable des ligneux. Elle envisage également de poursuivre la recherche sur d’autres espèces pouvant améliorer la santé animale.

‎« Je suis très contente. C’est un sentiment de joie et de satisfaction. Le parcours a été long, mais cette mention vient valoriser tous les efforts consentis. Je remercie le jury pour l’appréciation du travail », a-t-elle conclu.

‎Aminata Catherine SANOU

‎Burkina 24