Coupe d’Afrique de petits poteaux : Le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire font match nul (1-1)

L’équipe du Burkina Faso de petits poteaux est actuellement à Korhogo en Côte d’Ivoire pour prendre part aux championnats d’Afrique de petits poteaux.

En match d’ouverture, le Burkina Faso a fait match nul (1-1) contre le pays hôte, la Côte d’Ivoire le samedi 6 décembre 2025.