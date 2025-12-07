Coupe d’Afrique de petits poteaux : Le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire font match nul (1-1)

Le Burkina Faso a tenu en échec le pays hôte.
L’équipe du Burkina Faso de petits poteaux est actuellement à Korhogo en Côte d’Ivoire pour prendre part aux championnats d’Afrique de petits poteaux.

En match d’ouverture, le Burkina Faso a fait match nul (1-1) contre le pays hôte, la Côte d’Ivoire le samedi 6 décembre 2025.

Le Burkina Faso est représenté par l’Association petits poteaux du Kadiogo. Pour cette première sortie, Abass Sanogo a ouvert le score à la 26e minute. Zokou Franck de la Côte d’Ivoire égalise (1-1) à la 59e minute.
Le Burkina Faso, le Mali, le Cameroun, la Guinée, l’Angola, le Sénégal, le Niger, le Bénin, la Guinée Bissau, le Gabon, la RD Congo, le Togo et le Ghana prennent part à cette compétition. La compétition se tient du 6 au 14 décembre 2025.
