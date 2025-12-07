Coupe d’Afrique de petits poteaux : Le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire font match nul (1-1)
L’équipe du Burkina Faso de petits poteaux est actuellement à Korhogo en Côte d’Ivoire pour prendre part aux championnats d’Afrique de petits poteaux.
En match d’ouverture, le Burkina Faso a fait match nul (1-1) contre le pays hôte, la Côte d’Ivoire le samedi 6 décembre 2025.
Lire aussi👉🏿Tournoi Maracana à Patte d’oie : Song-Naaba United repart avec 1 million de F CFA
Le Burkina Faso est représenté par l’Association petits poteaux du Kadiogo. Pour cette première sortie, Abass Sanogo a ouvert le score à la 26e minute. Zokou Franck de la Côte d’Ivoire égalise (1-1) à la 59e minute.
Le Burkina Faso, le Mali, le Cameroun, la Guinée, l’Angola, le Sénégal, le Niger, le Bénin, la Guinée Bissau, le Gabon, la RD Congo, le Togo et le Ghana prennent part à cette compétition. La compétition se tient du 6 au 14 décembre 2025.