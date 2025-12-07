La Paix des Étoiles : Des légendes du rap burkinabè s’unissent pour l’espoir et la cohésion

Huit figures emblématiques du rap burkinabè, réunies sous le nom de collectif La Paix des Étoiles, ont officialisé leur grand retour sur la scène musicale. Le projet, présenté à la presse le samedi 6 décembre, s’articule autour du single « Comme un bloc » et d’un événement majeur, un concert-spectacle prévu le 20 décembre 2025 au Théâtre Populaire de Ouagadougou.

Pour les amateurs de hip-hop authentique, ce collectif est une véritable capsule temporelle. Avec leur titre « Comme un bloc », les puristes du rap des années 2000 auront de quoi se replonger dans la nostalgie.

Le collectif rassemble des noms qui ont marqué l’histoire du rap au Pays des Hommes Intègres : Kas Boven, 100Kara, Saw Py, Joey le Soldat, Mister Nindia, Vermignon, Frère Malkhom et Chimère.

Au-delà de l’aspect musical, le projet La Paix des Étoiles, initié par l’association Cultures Endogènes, porte une ambition profondément citoyenne. Son objectif est de faire du hip-hop un puissant levier de sensibilisation, de cohésion sociale et de solidarité panafricaine.

Dans un contexte national sombre, marqué par des divisions et le découragement, les artistes entendent jouer leur partition. Le président de l’association Cultures Endogènes et membre du collectif, Frère Malkhom, a clairement exprimé cet engagement.

« Nous avons longtemps chanté pour une Afrique unie et qui s’assume. Maintenant que les nouvelles autorités sont dans la dynamique de ce que nous avons toujours réclamé, nous ne devons pas nous taire ». Ce concert-spectacle se veut un message d’héritage, de vérité et surtout d’espoir, rassemblant les citoyens autour des valeurs de fraternité, de justice et de vivre-ensemble.

Le choix du Théâtre Populaire de Ouagadougou (TP) comme lieu de l’événement n’est pas un hasard. Frère Malkhom souligne la dimension idéologique derrière cette décision. « Nous avançons dans la vision de Sankara. Le TP reprend vie et nous voulons ramener le hip-hop au premier plan ». Le 20 décembre, ce lieu symbolique, ancré dans l’histoire culturelle et militante du pays, vibrera donc au rythme d’un hip-hop porteur d’un message fort.

Aux puristes du RAP old School, ne manquez pas cette soirée qui promet d’être à la fois un hommage à l’âge d’or du rap burkinabè et un appel vibrant à la mobilisation citoyenne. Les tickets sont disponibles aux tarifs de 2 000 F, 3 000 F et 5 000 F.

