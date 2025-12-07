Championnat du monde powerlifting : Alfred Zan Bady remporte trois médailles d’or

Partage

Alfred Zan Bady, surnommé dit « Caterpillar », a encore marqué les championnats du monde de powerlifting à Moscou. Le Burkinabè a remporté trois médailles d’or et établi un nouveau record mondial.

Après sa médaille d’or remporté à l’épreuve de développé-couché, Alfred Zan Bady a frappé fort. Le Burkinabè s’est à nouveau imposé à l’épreuve des Dips, en soulevant 142,5 kg.

Cette performance bat l’ancien record du monde, qui était de 140 kg, un record qu’il détenait déjà. Le dips est une épreuve qui consiste à soulever une charge attachée autour des reins et de s’élever à l’aide d’appui.

Avant cette performance, « Caterpillar » s’est aussi imposé dans l’épreuve du curl biceps, avec une charge de 90 kg. Il passe à un kg du record du monde qui est de 91 kg.

Le Burkinabè repart donc avec trois médailles d’or. En plus de ces médailles, il a aussi reçu une médaille d’or pour l’ensemble de ses performances.