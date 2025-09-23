Tournoi Maracana à Patte d’oie : Song-Naaba United repart avec 1 million de F CFA

publicite

La 9ème édition du tournoi de Maracaña, baptisée Coupe CIMAF Burkina Faso, a connu son apothéose le dimanche 21 septembre 2025 dans le quartier Patte d’Oie de Ouagadougou. Débutée il y a plusieurs mois, la compétition a rassemblé des équipes de différents quartiers de la capitale. Pour la grande finale, Song-Naaba United et Juventus FC se sont affrontés. À l’issue des deux mi-temps de 20 minutes, ce sont les jeunes de Song-Naaba qui se sont imposés.

Visiblement habituées du Maracaña à Ouagadougou, les deux équipes ont fait preuve de prudence et de détermination dès le coup d’envoi.

Les 14 joueurs (six joueurs de champ et un gardien par équipe) ont multiplié les occasions, mais la qualité des défenses a permis de maintenir le score à 0-0 durant les 20 premières minutes.

Après la pause, l’intensité du match est restée la même. Toujours très engagée, l’équipe de la Juventus a même vu l’un de ses tirs heurter le poteau. Mais Song-Naaba a su répondre de la plus belle des manières. Sur un ballon qui traînait, le dossard 7, Henry Kambou, a offert l’avantage à son équipe, marquant ainsi le seul but de la rencontre.

Pour le représentant du capitaine de l’équipe victorieuse, Faïcal Kinda, cette victoire n’est pas anodine. « C’est le fruit de plusieurs entraînements et de nombreuses compétitions jouées ensemble », a-t-il expliqué. Avant d’ajouter que : « Je suis très fier, car nous avons bataillé et nous avons préparé cette compétition comme il se doit. Tout s’est bien passé, on rend grâce à Dieu pour cela. »

Le promoteur du tournoi, Faïçal Compaoré, a souligné la pertinence du thème de cette édition. « La passion du football au service du vivre-ensemble ». Il a exprimé sa satisfaction de voir une « édition réussie », grâce notamment à la forte mobilisation du public. « Le football est un moyen de rassembler les gens. C’est un événement de cohésion sociale », a-t-il précisé.

Pour le directeur général de CIMAF, Ismaayl Hammi, le sport est un pilier de la cohésion et du vivre-ensemble. Le directeur régional en charge de l’urbanisme du Kadiogo a également salué cette démarche au nom du Ministre de l’urbanisme Mikaïlou Sidibé.

L’équipe vainqueur est repartie avec un trophée, des gadgets et une enveloppe d’un million de Francs CFA. La deuxième a remporté 500 000 F CFA, et la troisième 300 000 F CFA. La finale des minimes s’est également tenue et a été remportée par Konami FC. En tant que sponsor principal, CIMAF Burkina s’est engagé à ce que cet accompagnement perdure, comme l’a déclaré son directeur.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24