Ousmane Dembélé devient le sixième Français à décrocher le Ballon d’or

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain (PSG) est le nouveau Ballon d’Or ! Il a été sacré lors de cette édition, devançant Lamine Yamal, arrivé deuxième, et plusieurs autres grands noms du football mondial. Le verdict a été dévoilé le lundi 22 septembre 2025, à l’issue des votes faisant de lui le 6ème Français à remporter ce trophée.

Après la victoire en Ligue des Champions (LDC), tous les regards étaient tournés vers le PSG, notamment pour ce trophée du Ballon d’Or. Ousmane Dembélé, l’un des artisans de ces exploits, a été récompensé par ce prestigieux trophée ce lundi 22 septembre 2025.

Collectivement, il a remporté la prestigieuse Ligue des champions de l’UEFA, la Ligue 1, la Coupe de France et la Supercoupe d’Europe, entre autres. Il succède ainsi à Rodri, le milieu espagnol de Manchester City, qui avait remporté le Ballon d’Or 2024.

Gianluigi Donnarumma, l’ancien gardien du PSG, a quant à lui reçu le Trophée Yachine du meilleur gardien de l’année. L’entraîneur du Parc des Princes, Luis Enrique, a reçu le Trophée Johan Cruyff du meilleur entraîneur de l’année.

Chez les femmes, avec le FC Barcelone, Aitana Bonmatí réitère sa suprématie avec un troisième sacre consécutif. Sur le podium masculin, le jeune Espagnol du FC Barcelone, Lamine Yamal, est arrivé en deuxième position, et le Portugais Vitinha en troisième. Cependant, le Trophée Kopa du meilleur jeune joueur du monde revient à Lamine Yamal, de la Roja et du FC Barcelone.

Ce sacre intervient alors que le parc des princes venait de tomber au Vélodrome du Marseille. Pour ce nouvel élu meilleur joueur du monde, selon France football, « la soirée est belle mais pas tant que ça ».« Je ne savais rien du tout jusqu’au bout. On va profiter. On va le fêter. La soirée est belle mais pas tant que ça avec la défaite (du PSG à Marseille) », a rapporté RMC Sport.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24