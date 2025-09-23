Le Commandant Ismaël Sombié salue la résilience des femmes productrices du Nakambé

publicite

Après la région du Nazinon, le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, le Commandant Ismaël Sombié, a mis le cap sur le Nakambé. Le lundi 22 septembre 2025, il a visité le bas-fond rizicole de Patta, un site également exploité par des femmes, dans le cadre du suivi de la campagne agricole en cours. L’état du champ est jugé excellent par la délégation ministérielle.

L’organisation paysanne SCOOPS NONG-TAABA gère ce site de 40 hectares, où les cultures de riz de la variété FKR19 promettent un rendement de 4 tonnes par hectare, pour une production totale attendue de 160 tonnes.

Le ministre Sombié a vivement félicité les productrices, les encourageant à persévérer dans leur rôle pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire au Burkina Faso.

Les productrices de Patta ont exprimé leur reconnaissance envers le gouvernement, tout en saluant les efforts qui leur permettent de gagner en indépendance et de subvenir aux besoins de leurs familles. Le Directeur Général des Productions Végétales, Prosper Zemba, a souligné à quel point le rôle des femmes est important dans la production agricole.

« Les femmes sont vraiment déterminées et, en tout cas, elles sont très organisées. Lorsqu’elles décident de faire quelque chose, elles s’y mettent à fond », a-t-il affirmé. Il a d’ailleurs réitéré la volonté du ministère de les placer au cœur des activités agricoles.

Leur engagement s’inscrit dans un contexte de soutien national accru. Prosper Zemba a rappelé que l’État a investi massivement dans l’agriculture, en mettant à la disposition des producteurs 70 000 tonnes d’engrais et 15 000 tonnes de semences.

Cet appui, complété par un accompagnement technique et en matériel de labour, vise à décupler les superficies cultivées et à atteindre l’objectif ambitieux d’un million de tonnes de riz.

Cet effort est important pour améliorer la balance commerciale du pays, qui a déjà commencé à montrer des signes positifs grâce à la réduction des importations selon ses explications.

Malgré la réussite de la campagne, les productrices ont profité de la visite pour présenter leurs doléances. Elles ont signalé la présence de poches de sécheresse, ainsi que des cas d’attaques de maladies et de termites sur leurs parcelles. Pour sécuriser leur production et en assurer la pérennité, elles ont exprimé des besoins.

Entres autres, la réalisation de forages ou de puits à grand diamètre pour pouvoir produire pendant la saison sèche, la dotation d’un kit d’étuvage de riz, la construction d’un magasin de stockage pour la récolte.

Akim KY

Burkina 24