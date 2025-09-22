Site rizicole Nintoré à Bakago | 123 productrices et une récolte : 157,5 tonnes de riz prévues

Ce 22 septembre 2025, le Ministre d’État, ministre de l’agriculture et des ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël Sombié, a effectué une visite de terrain au site rizicole Nintoré à Bakago dans la commune rurale de Nobéré, province du Zoundwéogo, région du Nazinon. Cette visite, inscrite dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2025, a révélé un succès prometteur, fruit de l’engagement de 125 producteurs, dont 123 femmes.

Le ministre a pu constater de visu l’excellent état des cultures. Les plants de riz sont en bonne santé, avec des épis pleins et lourds, voyant certains commençants à jaunir sur place.

Le site, d’une superficie de 35 hectares, cultive la variété Orylux et devrait produire un rendement prévisionnel de 4,5 tonnes par hectare, soit un total de 157,5 tonnes.

Au cours de sa visite, le commandant Ismaël Sombié, Ministre d’État, ministre de l’agriculture et des ressources animales et halieutiques, a salué le travail acharné et l’organisation des productrices. Il a d’ailleurs souligné leur rôle dans l’atteinte des objectifs de l’autosuffisance alimentaire.

Prosper Zemba, le Directeur Général des Productions Végétales, a insisté sur cette contribution.

« Les femmes sont vraiment déterminées, et en tout cas, elles sont très organisées. Lorsqu’elles décident de faire quelque chose, elles s’y mettent à fond », a-t-il souligné.

La réussite du site de Bakago s’inscrit dans un contexte régional favorable. Honoré ONADJA, le directeur régional de l’agriculture du Nazinon, a précisé que la campagne agricole se déroule bien, malgré un démarrage tardif.

La région a bénéficié d’un excédent pluviométrique de 234 ml par rapport à l’année dernière, et rattrape ainsi le retard initial.

Grâce au soutien du gouvernement, les producteurs de la région ont reçu un appui en intrants et en matériel.

554 tonnes de semences améliorées et 3 292 tonnes de fertilisants selon le directeur régional de l’agriculture du Nazinon. L’objectif régional de production informe-t-il est de 311 650 tonnes de céréales, 77 580 tonnes de cultures de rente et 34 800 tonnes de cultures vivrières.

« «Si les bonnes conditions climatiques persistent, nous pensons que nous pouvons atteindre les objectifs qui nous sont assignés, et même les dépasser », s’est montré confiant Honoré Onadja.

L’engagement du gouvernement en faveur de la riziculture est stratégique. Zemba Prosper a expliqué que le riz est un aliment de base pour la population burkinabè, et son importation représente un coût important pour l’économie nationale. L’objectif national est donc d’atteindre 1 million de tonnes de riz pour réduire la dépendance vis-à-vis de l’étranger.

Le gouvernement a mis en place des mesures concrètes pour y parvenir selon ses dires. « C’est 70 000 tonnes d’engrais et 15 000 tonnes de semences qui ont été mises à la disposition des producteurs et un accompagnement en labour », a souligné le directeur général.

L’approche est de permettre aux producteurs d’aménager eux-mêmes les bas-fonds, une méthode plus économique et efficace que les projets d’aménagement par des entreprises.

Malgré cette réussite, les productrices de Bakago ont profité de l’occasion pour faire part de leurs doléances.

Elles ont sollicité un appui en matériel d’étayage pour soutenir les plants, l’installation d’un forage à haut débit pour une production en saison sèche, et l’aménagement d’une aire de séchage pour améliorer la qualité de la récolte.

Akim KY

Burkina 24